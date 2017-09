O uruguaio Edinson Cavani negou ter problemas com o brasileiro Neymar, nesta segunda-feira, depois de bater de frente com o companheiro na partida de domingo, entre Paris Saint-Germain e Lyon.

As duas estrelas se desentenderam para decidir quem cobraria uma falta e um pênalti na vitória por 2 a 0 no Parque dos Príncipes, o que foi visto como o primeiro sinal de uma guerra de egos entre os sul-americanos.

"Essas são coisas criadas. Não sei porque criam essas histórias. Na verdade, acho que às vezes são questões normais, coisas que acontecem no futebol", falou Cavani ao programa uruguaio Gol de Medianoche, da rádio Radio Universal.

"É uma história que eu fiquei sabendo agora falando com meu irmão. As pessoas falam que Cavani não deixa bater os pênaltis e que tem um problema com Neymar. Não existe problema nenhum", indicou.

"Neymar chegou recentemente e vai se mostrando cada vez mais. Nós, como sempre disse desde o primeiro momento, temos toda a positividade e a disposição para que ele se adapte da melhor maneira. Dá pra ver que ele está se adaptando rapidamente", acrescentou Cavani sobre o incidente com o brasileiro.

Neymar se tornou a contratação mais cara da história, após o PSG pagar 222 milhões de euros para tirá-lo do Barcelona.

Quando Kylian Mbappé sofreu pênalti aos 33 minutos do segundo tempo, Neymar foi pedir para bater. Mas tinha um Cavani no meio do caminho. O camisa 9 negou ceder a cobrança e acabou parado pelo goleiro do Anthony Lopes, que fez bela defesa e ainda contou com a bola explodir no travessão.

Mais cedo, aos 12 minutos do segundo tempo, o PSG tinha falta perto da área para cobrar. O brasileiro Dani Alves escondeu a bola de Cavani e entregou para Neymar bater. Tudo isso sob protestos do uruguaio, que chegou ao PSG em 2013 e terminou a última temporada com 49 gols em 50 jogos.

* AFP