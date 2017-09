O Celta de Vigo goleou o Eibar por 4 a 0, neste domingo, pela 6ª rodada da Liga espanhola, enquanto Espanyol e Getafe golearam seus duelos contra Deportivo La Coruña e Villareal, por 4 a 1 e 4 a 0 respectivamente.

O argentino Gustavo Cabral abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, antes do dinamarquês Pione Sisto ampliar, aos 23, e do chileno Pablo Tucu Hernández fazer o terceiro, aos 38. O dinamarquês Daniel Wass fechou a conta, aos 26 da segunda etapa.

Na partida dos catalães, o brasileiro Leo Baptistao abriu o placar, aos 5 minutos do primeiro tempo, enquanto Alejandro Arribas fez contra para ampliar, aos 22.

O costa-riquenho Celso Borges diminuiu, aos 8 da segunda etapa, mas Gerard Moreno converteu pênalti para ampliar outra vez, aos 27, e fechou o placar, aos 45.

O Espanyol subiu para a 12ª colocação, enquanto o La Coruña é o 18º.

Já o Getafe venceu com dois gols de Ángel Rodríguez, abrindo o placar aos 9 do segundo tempo, e fechando a conta aos 47. Rubén Semedo fez o segundo, aos 19, e Markel Bergara fez o terceiro, aos 22.

É a primeira vitória do Getafe em casa. A equipe subiu para a 10ª colocação, enquanto o Villereal é 14º. No outro jogo do dia, o Leganés (5º) venceu o Las Palmas (15º) por 2 a 0.

No sábado, o Barça confirmou a liderança ao vencer o Girona por 3 a 0 no dérbi catalão. O time de Messi manteve a vantagem de 7 pontos para o rival Real Madrid (4º), que venceu o Alavés por 2 a 1 graças aos gols de Dani Ceballos.

Antes, o Atlético de Madri venceu o Sevilla (3º) por 2 a 0 e roubou a segunda colocação dos andaluzes.

-- Resultados da 6ª rodada do Campeonato Espanhol

- Sábado:

Atlético de Madrid - Sevilla 2 - 0

Alavés - Real Madrid 1 - 2

Málaga - Athletic Bilbao 3 - 3

Girona - Barcelona 0 - 3

- Domingo:

Espanyol - Deportivo La Coruña 4 - 1

Getafe - Villarreal 4 - 0

Las Palmas - Leganés 0 - 2

Eibar - Celta Vigo 0 - 4

(15h45) Real Sociedad - Valencia

- Segunda-feira:

(16h00) Betis - Levante

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 18 6 6 0 0 20 2 18

2. Atlético de Madri 14 6 4 2 0 12 4 8

3. Sevilla 13 6 4 1 1 7 3 4

4. Real Madrid 11 6 3 2 1 11 6 5

5. Leganés 10 6 3 1 2 5 3 2

6. Valencia 9 5 2 3 0 9 3 6

7. Levante 9 5 2 3 0 8 4 4

8. Real Sociedad 9 5 3 0 2 11 10 1

9. Betis 9 5 3 0 2 6 7 -1

10. Getafe 8 6 2 2 2 8 5 3

11. Athletic Bilbao 8 6 2 2 2 7 6 1

12. Espanyol 8 6 2 2 2 7 9 -2

13. Celta Vigo 7 6 2 1 3 10 8 2

14. Villarreal 7 6 2 1 3 6 9 -3

15. Las Palmas 6 6 2 0 4 5 10 -5

16. Eibar 6 6 2 0 4 3 14 -11

17. Girona 5 6 1 2 3 3 8 -5

18. Deportivo La Coruña 4 6 1 1 4 7 15 -8

19. Málaga 1 6 0 1 5 4 14 -10

20. Alavés 0 6 0 0 6 1 10 -9

* AFP