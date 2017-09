O Manchester City (1º) goleou o lanterna Crystal Palace por 5 a 0, pela sexta rodada da Premier League neste sábado, e viu o rival United (2º) vencer o Southampton (11º) por 1 a 0 e o Chelsea (3º) golear o Stoke (15º) por 4 a 0.

As duas equipes de Manchester dividem a liderança com 16 pontos, mas os Citizens tem a vantagem do melhor saldo de gols: 19 contra 15. Os Blues, com três gols do espanhol Álvaro Morata, chegou aos 13 pontos.

Atual campeão, o Chelsea contou com os gols do novo camisa 9, aos 2 minutos do primeiro tempo, e aos 32 e 37 minutos da segunda etapa. Antes do intervalo, o também espanhol Pedro fez o segundo gol do jogo, aos 30.

Com apetite voraz no ataque, o City abriu o placar com o alemão Leroy Sané, aos 44 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Raheem Sterling fez dois, aos 6 e 9 minutos, o argentino Sergio Aguero fez o quarto, aos 34. Fabian Delph fechou a conta com um golaço de fora da área, aos 44.

Os Diabos Vermelhos, no entanto, venceram com placar magro fora de casa. O belga Romelu Lukaku manteve a média de um gol por jogo e fez o único da partida, aos 20 do primeiro tempo.

No último jogo do dia, o Liverpool assumiu a quinta colocação ao vencer o Leicerter (16º) por 3 a 2 fora de casa. O brasileiro Philippe Coutinho se reconciliou com a torcida dos Reds ao marcar o segundo gol da equipe em bela cobrança de falta. O jogo ainda teve Jamie Vardy perdendo cobrança de pênalti que empataria o resultado.

Mais cedo, o Tottenham (4º) contou com dois gols de Harry Kane para vencer o elétrico clássico contra o West Ham (17º) por 3 a 2. Com o resultado, os Spurs chegam aos 11 pontos.

O técnico argentino Mauricio Pochettino parecia tranquilo quando o time abriu 3 a 0 no placar, com dois de Kane aos 34 e 38 minutos do primeiro tempo, e um do dinamarquês Christian Eriksen, aos 15 da segunda etapa.

Mas o West Ham reagiu com o mexicano Chicharito Hernández, aos 20, e o senegalês Cheikhou Kouyate, aos 42. O time aproveitou a expulsão do marfinense Serge Aurier, aos 25 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu evitar a derrota em casa.

- Resultados e programação da 6ª rodada da Premier League, pelo horário de Brasília:

- Sábado:

West Ham - Tottenham 2 - 3

Southampton - Manchester United 0 - 1

Stoke - Chelsea 0 - 4

Everton - AFC Bournemouth 2 - 1

Burnley - Huddersfield Town 0 - 0

Manchester City - Crystal Palace 5 - 0

Swansea - Watford 1 - 2

Leicester - Liverpool 2 - 3

- Domingo:

(12h00) Brighton and Hove Alb - Newcastle

- Segunda-feira:

(16h00) Arsenal - West Bromwich

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 16 6 5 1 0 21 2 19

2. Manchester United 16 6 5 1 0 17 2 15

3. Chelsea 13 6 4 1 1 12 5 7

4. Tottenham 11 6 3 2 1 10 5 5

5. Liverpool 11 6 3 2 1 12 11 1

6. Watford 11 6 3 2 1 9 10 -1

7. Newcastle 9 5 3 0 2 6 4 2

8. Huddersfield Town 9 6 2 3 1 5 3 2

9. Burnley 9 6 2 3 1 6 5 1

10. West Bromwich 8 5 2 2 1 4 4 0

11. Southampton 8 6 2 2 2 4 5 -1

12. Arsenal 7 5 2 1 2 7 8 -1

13. Everton 7 6 2 1 3 4 11 -7

14. Swansea 5 6 1 2 3 3 7 -4

15. Stoke 5 6 1 2 3 5 10 -5

16. Leicester 4 6 1 1 4 9 12 -3

17. Brighton and Hove Alb 4 5 1 1 3 4 7 -3

18. West Ham 4 6 1 1 4 6 13 -7

19. AFC Bournemouth 3 6 1 0 5 4 11 -7

20. Crystal Palace 0 6 0 0 6 0 13 -13

