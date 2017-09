As inscrições para a segunda etapa do Circuito 15K, em São José, estão perto do fim. Os interessados em participar do evento que acontece no domingo, 1º de outubro, podem garantir presença na prova até esta quinta-feira, por meio do site da organização. Estão previstas três categorias: solo, para quem se desafia a correr os 15 quilômetros; duplas, com 7,5 Km para cada atleta; e trios, em que cada participante corre 5 Km.

Este será o segundo evento do Circuito 15K na Grande Florianópolis. Em março, a prova foi realizada em Florianópolis. O diferencial desta prova está justamente na distância, pensada para os atletas que estão migrando das provas menores para as meia-maratonas.

- Nossa ideia é atrair todos os tipos de corredores de pequena distância e aqueles que estão pensando em migrar para provas um pouco maiores, como é o caso da meia-maratona. Além disso, o formato do revezamento também é bastante atrativo dando a oportunidade para as pessoas correrem em equipes o que motiva muito alguns atletas - explica Leonardo Silvano, organizador do evento.

Programação

O evento tem o início da programação marcado para as 6h40min de domingo, com o alongamento ,e a partir das 7h largam os atletas da categoria Solo. Cinco minutos mais tarde largam as duplas e trios. A premiação ocorre a partir das 8h30 e o limite para os atletas completarem a prova vai até as 9h05min.

Os atletas inscritos no evento poderão fazer a retirada dos kits no sábado, das 10h às 22h, na Loja Paquetá Esportes do Continente Park Shopping.