O Corinthians foi eliminado da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, depois de empatar sem gols com o Racing em Buenos Aires, pelo jogo de volta das oitavas de final da competição.

Jogando com um a menos desde os 19 minutos do segundo tempo, após expulsão de Rodriguinho, o alvinegro perdeu a vaga por conta do gol sofrido em casa na partida de ida, empatada em 1 a 1. Antes do fim do jogo, Jô também levou cartão vermelho e o Timão ouviu o apito final com apenas nove jogadores em campo.

O sonho de conquistar o torneio continental inédito acabou. Resta ao Corinthians buscar o título do Brasileirão. Os paulistas lideram a competição com 53 pontos, 10 a mais que o vice-líder Grêmio.

O Racing vai enfrentar o Libertad nas quartas de final da Copa Sul-americana. O time paraguaio eliminou o Independiente Santa Fe da Colômbia.

* AFP