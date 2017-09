Cada vez mais perto do quinto troféu de melhor jogador do mundo, o português Cristiano Ronaldo comprovou a boa temporada com dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Borussia Dortmund, nesta terça-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

O galês Gareth Bale abriu o placar com lindo gol, aos 18 minutos do primeiro tempo, e CR7 aos 5 da segunda etapa. O gabonês Pierre-Emerick Aubameyang diminuiu, aos 9, mas Ronaldo fez mais um para definir a vitória, aos 34.

O time espanhol quebrou o tabu na cidade alemã. Em seis confrontos anteriores, o Real nunca tinha vencido o Borussia jogando fora de casa.

Passado o obstáculo, o time de Zinedine Zidane agora divide a liderança do grupo H com 6 pontos ao lado do Tottenham, que venceu o Apoel por 3 a 0.

"Foi um jogo perfeito do início ao fim. O jeito como iniciamos, sobretudo. Jogamos futebol muito bem e o primeiro tempo foi espetacular", celebrou o técnico merengue na coletiva após o jogo.

Foi o jogo de número 150 para Cristiano Ronaldo no torneio continental e 400 vestindo a camisa merengue. O craque é o maior artilheiro da história da competição, com 109 gols.

- Eletrizante -

O duelo entre o líder do campeonato alemão e o irregular time espanhol prometia emoções. O Real Madrid não iniciou bem a temporada no torneio local, mas na Liga dos Campeões o jogo é outro. E isso vale para o invicto Dortmund da Bundesliga.

Os primeiros 15 minutos foram eletrizantes. O Borussia pressionava no campo adversário, mas abria espaços no contra-ataque. Em duas oportunidades, com Carvajal e Ronaldo, os merengues quase abriram o placar em jogada de velocidade.

A resposta dos anfitriões veio em jogada polêmica, na qual Sergio Ramos evitou o gol com toque de mão involuntário. Yarmolenko cruzou, Philipp cabeceou e o goleiro Keylor Navas desviou. No rebote, a bola bateu no braço do capitão, mas o árbitro não deu nada.

Aos 18 minutos, Carvajal apareceu bem pelo lado direito e fez cruzamento perfeito para dentro da área. Totalmente livre, o galês Gareth Bale recebeu o passe e deu toque de categoria, de primeira e sem deixar a bola cair, para acertar o ângulo de Burki. Golaço.

A partida ficou aberta, com chances para as duas equipes. Mas os atacantes não definiram bem as jogadas ou paravam nas boas defesas dos goleiros adversários.

- CR7 decide outra vez -

Como de costume nas partidas importantes, o luso do Real Madrid não se escondeu no duelo pela competição mais importante da Europa.

Na segunda etapa, o craque apareceu logo o início da partida para fazer o 108º gol na história da competição, aos 5 minutos. Em jogada pelo lado esquerdo, Bale foi ao fundo e cruzou rasteiro para o meio da área. Ronaldo se antecipou ao zagueiro e bateu firme para ampliar o placar.

O gol não deixou os anfitriões abalados. O time alemão conseguiu se recuperar e logo na sequência o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang fez um gol para diminuir as distâncias. O atacante recebeu cruzamento de Gonzalo Castro pelo lado esquerdo, se antecipou ao zagueiro e tocou para o fundo das redes, aos 9 minutos.

Os times mantiveram a pegada no segundo tempo, com chances de gol para os dois lados. Numa delas, o meia croata Luka Modric avançou pelo lado direito do campo e deu passe em profundidade para Ronaldo. Na mesma linha do último defensor, o português penetrou na área e bateu cruzado para ampliar o placar, aos 34.

O gol jogou uma ducha de água fria na reação alemã. O time, que nos seis jogos anteriores no Westfalenstadium não havia perdido para os merengues, conheceu a primeira derrota em casa para Cristiano Ronaldo e companhia.

A próxima rodada do grupo H é no dia 17 de outubro. O Real Madrid recebe o Tottenham no duelo pela primeira colocação, enquanto o Borussia Dortmund visita o Apoel em busca da primeira vitória na competição.

