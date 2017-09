A estreia do novo técnico do Criciúma foi com o pé direito. Beto Campos comandou o time que venceu o CRB por 2 a 1 no Estádio Rei Pelé, em Maceió, na tarde deste sábado. O Tigre garantiu os três pontos de virada, depois de sair atrás no placar com gol de falta de Elvis, que defendeu o clube no ano passado. Com um gol contra de Neto Baiano e um gol de Silvinho, o Tigre chega a sua quarta vitória fora de casa pela Série B.

Com mais um gol marcado, Silvinho assume a artilharia do time, com oito gols. Na terça-feira, o Criciúma recebe o Figueirense, em um clássico do futebol catarinense. O time visitante precisa pontuar sair da zona de rebaixamento, enquanto os donos da casa querem se manter na briga pelo acesso. Os dois se enfrentam às 19h15min, no Heriberto Hülse.

Primeiro tempo dos donos da casa

O CRB, que vinha de duas derrotas, começou a partida mostrando que em casa, é ele quem manda no jogo. A primeira chegada foi contra o gol de Luiz, em um cruzamento do CRB na área defendida pelo goleiro do Tigre. O time alagoano teve uma sequência de escanteios, cobrados pelo ex-Criciúma Elvis, enquanto a defesa do Criciúma tentava se organizar. Aos 28, na cobrança de falta da entrada da área, Elvis bateu com perfeição e abriu o placar.

O Criciúma encontrava dificuldades em chegar na área do CRB, e o goleiro Edson Kolln não teve muito trabalho. Em uma das poucas aproximações, Silvinho fez jogada de velocidade pela esquerda, Lucão tentou de primeira, mas a bola foi direto pela linha de fundo. Na tentativa de igualar o placar, a resposta do visitante foi também na bola parada, com Alex Maranhão. Aos 33, ele cobrou falta com força na pequena área, e Neto Baiano desviou para marcar contra.

No intervalo, nenhum dos times mexeu. O Criciúma voltou com um comportamento diferente, e logo aos 7 minutos, conseguiu passar à frente no placar. Lucão deu um toque por cima do zagueiro e encontrou Silvinho sozinho, que deixou a bola quicar e bateu de primeira, sem chances para Edson Kolln. O CRB chegou a ter um lance parecido na sequência, depois do jogador do Criciúma cabecear para trás e dar condições a Neto Baiano. Luiz fechou o ângulo e fez bela defesa, mantendo o Tigre à frente no placar.

Mazola Junior fez as três mudanças no CRB e colocou o time para a frente. Do outro lado, Beto Campos renovou o fôlego do meio-campo com duas mudanças, entrando Jocinei e João Henrique, e reforçou a lateral-direita com a entrada de Diogo Mateus. O CRB criou boas chances mas a rede não balançou. Na tentativa de Lucão dentro da área, Toni acertou o camisa 9 e o juiz marcou pênalti. Silvinho foi para a cobrança mas desperdiçou.

FICHA TÉCNICA

Gols: No primeiro tempo, Elvis (CRB) aos 28 e Neto Baiano (CRB), contra, aos 33. No segundo tempo, Silvinho (Criciúma) aos 7.

Cartões amarelos: Flávio Boaventura, Toni, Adalberto (CRB). Maicon Silva, Lucão, Alex Maranhão (Criciúma)

CRB – 1

Edson Kolln; Marcos Martins (Marion), Flávio Boaventura, Adalberto e Diego; Adriano, Edson Ratinho, Elvis (Rodolfo) e Toni; Chico (Pablo) e Neto Baiano.

Técnico: Mazola Junior

Criciúma – 2

Luiz; Maicon Silva (Diogo Mateus), Nino, Édson Borges e Diego Giaretta; Barreto, Ricardinho (Jocinei), Caíque (João Henrique) e Alex Maranhão; Lucão e Silvinho.

Técnico: Beto Campos

Arbitragem: Dyorgines de Andrade, auxiliado por Fabiano Ramires e Vanderson Zanotti (trio do ES).

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió.