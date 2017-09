O PSG voltou aos treinos na última quarta-feira e Dani Alves, que esteve presente na polêmica entre Neymar e Cavani no jogo contra o Lyon, reuniu todo o elenco, na noite do mesmo dia, em um restaurante para amenizar os conflitos, afirma o jornal francês "L'Equipe". O diário ainda afirma que a reunião convocada por Nasser Al-Khelaïfi, que contaria com os dois atacantes e Unai Emery não aconteceu, e por isso o camisa 32 organizou o jantar do grupo.

Na partida contra o Lyon, Neymar e Cavani se estranharam em dois momentos. Primeiro numa cobrança de falta, no início da segunda etapa, onde Dani Alves teria "escondido" a bola do camisa 9 e entregado para o brasileiro. Depois, no pênalti sofrido por Mbappé, na reta final da partida, onde Neymar pediu para bater mas Cavani se recusou e acabou desperdiçando a cobrança.

De acordo com a imprensa local, os atacantes ainda se desentenderam no vestiário após a partida e tiveram que ser separados pelos zagueiros Thiago Silva e Marquinhos. Na volta aos treinos, entretanto, o jornal "L'Equipe" destaca que houve um tratamento amigável entre Cavani e Neymar.

O próximo compromisso do PSG será pelo Campeonato Francês, no próximo sábado às 12h (Brasília), contra o Montpellier, no Parque dos Prícipes.

LANCEPRESS!