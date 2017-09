O Campeonato Catarinense de basquete adulto masculino entra na fase de quartas de final. Três jogos serão disputados no próximo fim de semana. Jaraguá do Sul enfrenta Brusque, São José mede forças com Joinville e São Bento do Sul encara Joaçaba. Um confronto será no dia 3 de outubro, entre Florianópolis e Blumenau. O horário das partidas ainda não foi divulgado pela Federação Catarinense de Basquete (FCB).

Confira o placar da última rodada da fase classificatória da competição:

Chave A

Criciúma 48 X 70 São José

Lages 57 X 85 Brusque

Criciúma 51 X 95 Florianópolis

Chave B

Araquari 65 X 60 Jaraguá do Sul

Blumenau 72 X 61 Joaçaba

Chave C

Videira 77 X 64 Balneário Camboriú

São Bento do Sul 80 X 134 Joinville

Confira toda a tabela de jogos do Estadual de Basquete Adulto masculino

Confira toda a tabela de jogos do Estadual de Basquete Adulto feminino