O Barcelona anunciou, nesta segunda-feira, que o francês Ousmane Dembélé vai se operado na terça em Helsinque, depois de se lesionar na vitória por 2 a 1 sobre o Getafe.

"O jogador Ousmane Dembélé viajou esta manhã para Helsinque, acompanhado do Dr. Ricard Pruna. O jogador vai sofrer intervenção pelo Dr. Sakari Orava na manhã de terça, pela ruptura do tendão do bíceps femoral da perna esquerda", indicou o Barcelona.

Segundo imagens publicadas pelo jornal esportivo Marca, Dembélé chegou ao aeroporto em uma cadeira de rodas.

Dembelé se machucou aos 25 minutos do primeiro tempo da partida contra o Getafe, no sábado, vencida por 2 a 1 pelo Barça. O jogador sentiu a perna depois de tocar de calcanhar para evitar que a bola saísse do campo.

O novo camisa 11 azul-grená começou a partida como titular pela segunda vez, depois de iniciar entre os 11 iniciais na vitória sobre a Juventus por 3 a 0, pela estreia da Liga dos Campeões. Na Liga espanhola, foi substituído por Gerard Deulofeu quando o jogo ainda estava em 0 a 0.

É a primeira lesão grave da carreira do jogador, que começava a se consolidar como parceiro de Lionel Messi e Luis Suárez.

Dembelé foi contratado ao Borussia Dortmund por 105 milhões de euros, mais valores variáveis. O jovem de 20 anos tem a dura missão que fazer a torcida esquecer do craque brasileiro Neymar.

* AFP