O técnico Beto Campos está muito perto de assumir o comando do Criciúma. O treinador do Novo Hamburgo (RS) estaria em viagem para a cidade catarinense, onde deve se reunir com a diretoria do Tigre nesta terça-feira para acertar detalhes do contrato. O vice-presidente de futebol do clube gaúcho, Everton Cury, confirmou na noite desta segunda a negociação entre técnico e Tigre.

Cury disse que conversou com Beto Campos sobre a possibilidade de ele trabalhar no Criciúma. Como o treinador só vai assumir definitivamente a equipe gaúcha em novembro, para iniciar a preparação ao Gauchão 2018, o dirigente liberou o técnico para acertar com o Tigre.

— Não vejo problema em ele ficar até o fim da Série B — disse Cury, que espera contar com Beto Campos para o próximo estadual.

Ainda nesta segunda, a Rádio Difusora, de Criciúma, informou que o técnico chega nesta terça ao Majestoso junto com o preparador físico Márcio Correa. Nesta segunda, a diretoria do Criciúma surpreendeu com a demissão de Luiz Carlos Winck.

No início deste mês, Beto Campos acertou o retorno ao Novo Hamburgo para a disputa do Gauchão na próxima temporada. Após a conquista do campeonato estadual deste ano, título inédito para a equipe da região Metropolitana de Porto Alegre, o treinador se transferiu para o Náutico, onde acumulou fracassos e acabou demitido. Na imprensa de Novo Hamburgo, a saída do técnico do comando da equipe local é dada como quase certa.

Leia outras informações sobre o Criciúma

Acesse a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro