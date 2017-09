Foram quinze minutos de "bobinho", cinco de conversa, dez de aquecimento e logo a bola rolou no Heriberto Hülse. O técnico do Criciúma Beto Campos optou por um treino mais curto, que durou cerca de uma hora e meia ao todo, para evitar o desgaste dos atletas. Mal o grupo retornou de viagem, já tem um clássico pela frente, às 19h15min desta terça-feira contra o Figueirense. O time deve ser o mesmo que iniciou a partida contra o CRB, depois de Beto testar mudanças em três posições.

Durante o trabalho com o time principal, o técnico colocou Caique e Caio Rangel lado a lado, e fez o mesmo com Maicon Silva e Diogo Mateus e João Henrique e Diego Giaretta. Ele ensaiou jogadas alternando os atletas, mas ao final do trabalho, permaneceu com o mesmo time: Luiz; Maicon Silva, Nino, Edson Borges e Diego Giaretta; Barreto, Caique, Ricardinho e Alex Maranhão; Silvinho e Lucão. Maranhão e o artilheiro Silvinho treinaram faltas e cobranças de escanteio, e são os homens da bola parada do Tigre.

Douglas Moreira está de volta, depois de ser dispensado da última rodada para acompanhar o nascimento da filha Martina, mas não treinou entre os titulares. Contra o Figueira, o treinador do Criciúma faz a estreia diante do torcedor carvoeiro, e encara o primeiro clássico catarinense da carreira. Para a partida, ele quer evitar algumas falhas com a bola longa, como ocorreu no primeiro tempo contra o CRB, e quer um time jogando mais próximo.

— A gente estava tomando muita bola longa e estávamos perdendo principalmente essa primeira bola, e o adversário ficando com a posse, então a gente quer fazer mais como já foi no segundo tempo, ficamos mais próximos, começamos a ganhar essa segunda bola, tivemos mais posse, rodamos essa bola no campo do adversário. Também vamos trabalhar uma chegada pelos lados do campo que eu vejo que temos um pouquinho essa dificuldade, até pelas características, mas vamos procurar trabalhar isso porque eu vejo super importante principalmente para os jogos em casa — comentou.

Para a partida, a direção do Criciúma fez uma nova promoção de ingresso, para atrair o público. Os associados em dia podem comprar ingresso a R$ 5 mais cinco apostas no concurso 1.087 da Timemania. que está acumulada em R$ 9,4 milhões. O limite é de dois ingressos promocionais por sócio, e para os demais torcedores, o valor do ingresso é de R$ 10 mais cinco apostas da loteria, do mesmo concurso 1.087. A promoção é válida somente com a aposta sendo feita com o Criciúma como time do coração.