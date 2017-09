O Villarreal (8º) viu sua ascensão ser freada após empate sem gols com o Espanyol (16º), nesta quinta-feira pela 5ª rodada da Liga, enquanto o Celta (17º) empatou em 1 a 1 com o Getafe (14º).

O jovem uruguaio Maxi Gómez colocou os galegos na frente, aos 25 minutos do primeiro tempo, mas Ángel Rodríguez empatou aos 41 da segunda etapa para tirar dois pontos do time de Vigo.

Com os resultados, o Villarreal ocupa a 8ª colocação com 7 pontos, a um de distância do Real Madrid, que foi derrotado pelo Betis por 1 a 0, na quarta-feira, em pleno Santiago Bernabéu.

Os merengues estão a 7 pontos do líder Barcelona. Getafe e Espanyol têm 5 pontos, enquanto o Celta somou apenas 4.

Levante (11º) e Real Sociedad (5º) fecham a rodada ainda nesta quinta-feira.

-- Resultados da 5ª rodada do Campeonato Espanhol

- Terça-feira:

Valencia - Málaga 5 - 0

Barcelona - Eibar 6 - 1

- Quarta-feira:

Athletic Bilbao - Atlético de Madrid1 - 2

Leganés - Girona 0 - 0

Deportivo La Coruña - Alavés 1 - 0

Sevilla - Las Palmas 1 - 0

Real Madrid - Betis 0 - 1

- Quinta-feira:

Villarreal - Espanyol 0 - 0

Celta Vigo - Getafe 1 - 1

Levante - Real Sociedad

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 15 5 5 0 0 17 2 15

2. Sevilla 13 5 4 1 0 7 1 6

3. Atlético de Madri 11 5 3 2 0 10 4 6

4. Valencia 9 5 2 3 0 9 3 6

5. Real Sociedad 9 4 3 0 1 11 7 4

6. Betis 9 5 3 0 2 6 7 -1

7. Real Madrid 8 5 2 2 1 9 5 4

8. Villarreal 7 5 2 1 2 6 5 1

9. Athletic Bilbao 7 5 2 1 2 4 3 1

10. Leganés 7 5 2 1 2 3 3 0

11. Levante 6 4 1 3 0 5 4 1

12. Las Palmas 6 5 2 0 3 5 8 -3

13. Eibar 6 5 2 0 3 3 10 -7

14. Getafe 5 5 1 2 2 4 5 -1

15. Girona 5 5 1 2 2 3 5 -2

16. Espanyol 5 5 1 2 2 3 8 -5

17. Celta Vigo 4 5 1 1 3 6 8 -2

18. Deportivo La Coruña 4 5 1 1 3 6 11 -5

19. Alavés 0 5 0 0 5 0 8 -8

20. Málaga 0 5 0 0 5 1 11 -10

./bds/mcd/fa

* AFP