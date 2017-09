Para Bernardinho, todas as modalidades esportivas passam por momento de dificuldade

Mais profissionalismo, gestão, projetos de longo prazo. É o que defende o ex-técnico da seleção brasileira de voleibol Bernardo Rocha de Resende, o Bernardinho, para que o vôlei de Santa Catarina volte a brilhar no cenário nacional. Antes de palestrar em evento da CDL Florianópolis, no Centrosul, na noite desta quinta-feira, o agora empresário que tem dedicado mais tempo para a família, como faz questão de dizer, salienta que todos os esportes vivem um momento difícil.

— Acho que enquanto não tivermos projetos, no que diz respeito a planos de longo prazo, a formas de você atrair efetivamente e criar condições para que os empresários possam estar mais ligados a isso, um profissionalismo maior, plano de ação mais efetivo, nós vamos sempre viver de fases. Alguém vem, abraça um projeto, caso da Cimed aqui em Floripa, que foi sucesso. O empresário, por alguma estratégia de marketing, vai embora — diz.

A Cimed foi a última equipe masculina de Santa Catarina a disputar a Superliga. A derradeira temporada foi a de 2012/2013. O projeto comandado pelo hoje técnico da seleção brasileira Renan Dal Zotto teve sustentação por sete anos. Nesse período chegou a cinco decisões nacionais e conquistou quatro títulos, além de um Sul-Americano. Atualmente, a equipe feminina de Rio do Sul é a representante de Santa Catarina na Superliga. Muito pouco para um Estado que já foi a casa de atletas olímpicos e por anos referência na modalidade.

Bernardinho frisa que a situação em Santa Catarina não é diferente da de outros Estados, e citou o caso da equipe do Rio de Janeiro, que perdeu o principal patrocinador após 20 anos. Ele entende que a crise leva a corte de verbas, mas crítica a forma como o esporte é tratado, principalmente pelo poder público.

— Apenas demonstra o quão não prioritário é o esporte na cabeça dessas pessoas. Eles não veem o esporte como elemento de transformação, de educação. Eles veem como um momento de interesse, vamos lá e carregamos a bandeira do Brasil, como se não fosse necessário o investimento permanente — reclama.

Para Bernardinho, soou o sinal de alerta o fato de as seleções de base do Brasil não terem conquistado medalhas este ano. Gerações podem ser perdidas sem a devida atenção, sem investimentos.

— Precisamos de mais eficiência na gestão esportiva, nas confederações, em federações. Isso de uma certa forma é um complicador para o desenvolvimento do esporte. E com a pouca eficiência desses entes, desses dirigentes, torna-se mais difícil a captação de recursos — analisa.

Saudades do trabalho na seleção

Longe da seleção brasileira desde o início do ano, Bernardinho disse que sente falta do ambiente da equipe, dos treinamentos, dos jogos, mas não pensa em voltar. Elogiou o trabalho do sucessor e os atletas. Para ele, não é uma geração tão talentosa quanto a passada, mas tem capacidade de resiliência e vontade de vencer.

— A seleção está 100%. O ciclo começou muito bem, com a confiança e a moral de uma medalha no Brasil, com pessoas lúcidas e que sabem o que tem de ser feito — enfatiza Bernardinho.

Bernardinho disse que se pudesse faria tudo de novo na seleção, mesmo sabendo que a dedicação ao esporte lhe tiraria momentos em família, como acompanhar o crescimento dos filhos.

— Eu fazia aquilo que eu amava. Não é porque nós ganhamos o ouro ou fomos tantas vezes campeões, sabe o que me faz falta? Não é a final. Renan, que agora é o treinador, disse "você vem aqui e vai treinar a seleção de segunda a sexta, eu vou lá dirigir no jogo". Fechado. Não vou nem dar entrevista. Vou ficar treinando o time. Isso é o que me move. Essa é minha paixão — resume.

