O Corinthians foi eliminado da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, depois de empatar sem gols com o Racing em Buenos Aires, pelo jogo de volta das oitavas de final da competição.

Jogando com um a menos desde os 19 minutos do segundo tempo, após expulsão de Rodriguinho, o alvinegro perdeu a vaga por conta do gol sofrido em casa na partida de ida, empatada em 1 a 1.

Antes do fim do jogo, Jô também levou cartão vermelho e o Timão ouviu o apito final com apenas nove jogadores em campo.

O sonho de conquistar o torneio continental inédito acabou. Resta ao Corinthians buscar o título do Brasileirão. Os paulistas lideram a competição com 53 pontos, 10 a mais que o vice-líder Grêmio.

- Muita luta, pouco futebol -

O Timão começou bem no início do jogo, trocando passes no campo de ataque dos argentinos. Mas logo começou a demonstrar nervosismo e viu os anfitriões acertarem a marcação e ficarem mais com a posse. Até os 20 minutos, nenhum time chutou à gol com perigo

A partida foi truncada, com muitos lances brigados entre os jogadores. As melhores chances de ambas equipes no primeiro tempo foram em cobranças de falta, uma para cada lado. O mais bonito foi a atuação dos 24.000 torcedores argentinos, que fizeram festa para empurrar a equipe local.

Com o regulamento debaixo do braço, o Racing esperou o Corinthians criar jogadas e se fechou na defesa. No segundo tempo, o jogo manteve o mesmo roteiro e só ganhou em emoção aos 19 minutos.

Menos de dois minutos depois de entrar em campo no lugar de Jadson, Rodriguinho fez falta dura em Diego González e levou cartão vermelho direto. O atacante dividiu com o meia e deixou uma solada na perna do adversário.

- Expulsão boba -

Precisando de pelo menos um gol para tentar a classificação, o Corinthians tinha mais 25 minutos para jogar com um a menos. Apesar da desvantagem numérica, o time paulista ficou com a bola no pé e chegou ao gol adversário. Do outro lado, o Racing manteve a estratégia de se fechar lá atrás e explorar o contra-ataque. Faltou o gol.

Nos acréscimos, quando já batia o desespero, o atacante Jô fez falta em Solari e levou o segundo cartão amarelo. Com nove jogadores em campo, o Corinthians viu o relógio correr e a vaga na próxima fase escapar.

O Racing vai enfrentar o Libertad nas quartas de final da Copa Sul-americana. O time paraguaio eliminou o Independiente Santa Fe da Colômbia.

O próximo jogo do Corinthians é o clássico contra o São Paulo pelo Brasileirão, no Morumbi.

