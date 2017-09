Por conta do terremoto que atingiu o México deixando pelo menos 225 mortos, diversas categorias do futebol do país suspenderam os jogos do final de semana, quando seria disputado o clássico entre América e Guadalajara.

"A décima rodada da Liga MX, Sub-20, Sub-17 e Sub-15, assim como as rodadas 9 do Ascenso MX e a Liga MX Feminina, serão adiadas", informou a Federação Mexicana de Futebol (FMF) em comunicado nesta quarta-feira.

A FMF chegou à decisão para colaborar "com autoridades municipais, estatais e federais, assim como em solidariedade à população afetada pelo terremoto".

Antes da suspensão da rodada, o América informou que o clássico contra o Guadalajara, previsto para este sábado no estádio Azteca, seria realizado em outra data posterior ainda indefinida.

"América decidiu não distrair a atenção dos milhares de elementos de segurança e proteção civil que normalmente acompanham um evento desta natureza", comunico o clube.

A direção dos 'Águilas' estabeleceu o compromisso de jogadores, comissão técnica e pessoal para participarem como voluntários.

Nesta quarta, o zagueiro Edson Álvarez e o atacante Alejandro Díaz coordenaram um centro de acolhimento em Tlalnepantla, município ao norte da capital mexicana.

O América lembrou que as receitas de bilheteria do clássico vão ser destinadas aos estados de Oaxaca e Chiapas, que sofreram com outro tremor no dia 7.

O terremoto de 7,1 graus atingiu a Cidade do México na terça-feira. Além dos jogos de fim de semana, as partidas de oitavas de final da Copa também foram adiadas.

