A possibilidade de uma semifinal da Libertadores com clubes brasileiros foi descartada na noite desta quarta-feira. O Grêmio venceu o Botafogo por 1 a 0, gol de Barrios, e garantiu a sua vaga, mas o Santos, jogando na Vila Belmiro, decepcionou.

O Peixe acabou sendo derrotado pelo Barcelona de Guayaquil, do Equador, com gol do atacante Jonatan Álvez no segundo tempo. O empate em 1 a 1 levaria a partida para os pênaltis, mas o time brasileiro não conseguiu igualar o placar. Assim, o Barcelona irá encarar o Grêmio na semifinal.

Copa Sul-Americana

Líder do Brasileirão, na Copa Sul-Americana o Corinthians ficou devendo. O Timão empatou em 0 a 0 com o Racing, na Argentina, e acabou eliminado por ter empatado por 1 a 1 na partida de ida, em São Paulo. O Corinthians ainda teve Rodriguinho e Jô expulsos.

O Flamengo despachou a Chapecoense ao golear por 4 a 0, com gols de Cuéllar, Willian Arão, Juan e Lucas Paquetá, e vai esperar pelo vencedor de LDU e Fluminense, que se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h15min, para saber quem enfrenta nas quartas de final.

Já o Sport, mesmo perdendo por 1 a 0 para a Ponte Preta, gol de Lucca, garantiu vaga nas quartas de final da Sula. O time pernambucano irá enfrentar o Junior Barranquilla, da Colômbia, na próxima fase.

