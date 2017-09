O técnico Ernesto Valverde quer aumentar a sequência de vitórias do Barcelona, segundo coletiva de imprensa nesta sexta-feira, e ironizou o mau momento do Real Madrid no início da Liga.

"Crise em Madri? É verdade que está a sete pontos, mas o Sevilla está a dois e ao Atlético de Madri a quatro. Há um mês também estávamos em crise. Era praticamente uma hecatombe", afirmou Valverde, lembrando as críticas após perder a Supercopa da Espanha para o clube merengue.

"Restam muitos meses de competição", lembrou o técnico do clube catalão em coletiva que antecede a sexta rodada da Liga, contra o Girona.

O treinador basco insistiu que "o futebol vai de semana em semana" e demonstrou o desejo de poder aumentar a sequência de cinco vitórias em cinco jogos.

"É um momento que estamos bem. Nossa intenção é aumentar essa sequência", liderada por Lionel Messi em grande fase. O argentino fez nove gols em cinco partidas da Liga e a intenção não é poupar o camisa 10 por enquanto.

"Quando um jogador faz quatro gols, não costumo trocar no dia seguinte", garantiu ao ser perguntado se Messi entraria no rodízio.

"O bom momento de Leo está aí e ele quer aumentar mais. Para nós, é decisivo", garantiu Valverde. "Sabemos que estamos vivendo algo único, ver Messi em campo a cada domingo fazendo coisas que ninguém pensava que um jogador poderia fazer", concluiu.

