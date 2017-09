Lateral Dudu comemora gol marcado no Heriberto Hülse no empate por 1 a 1 com o Criciúma

Os jogadores do Figueirense deixaram o gramado do Herberto Hülse lamentando o primeiro tempo do time no empate por 1 a 1 com o Criciúma. Porém, disseram que a equipe melhorou na etapa final e que o resultado acabou sendo de bom tamanho. Com o resultado, o Alvinegro permanece na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B, com 29 pontos.

— Não foi um começo legal, mas no segundo tempo entramos no jogo, finalizamos, tivemos chances, mas o empate está de bom tamanho — avaliou o atacante Henan.

O atacante Joãozinho, que entrou no segundo tempo no lugar do sul-africano Ty Sandows, também destacou o ponto conquistado no Heriberto Hülse.

— Resultado importante pra gente, é difícil de jogar aqui. No segundo tempos mostramos a nossa cara, a equipe está de parabéns — disse.

O zagueiro Marquinhos disse que não se pode culpar somente um atleta na bola área, que resultou no gol do Tigre.

— Infelizmente tomamos mais um gol, mas não podemos baixar a cabeça.

