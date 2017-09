O Hoffenheim venceu o Schalke 04 por 2 a 0, neste sábado, e aproveitou o tropeço do Bayern de Munique na abertura da 6ª rodada da Bundesliga para assumir a liderança provisória do torneio.

Com o resultado, o Hoffenheim chegou aos 14 pontos, um a mais que o Borussia Dortmund (2º), que recebe o Borussia Mönchengladbach (8º) no último jogo do dia.

A equipe está um ponto acima dos bávaros, terceiros colocados e pressionados para o confronto contra o Paris Saint-Germain, na quarta-feira, pela Liga dos Campeões.

Dennis Geiger abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo. O Schalke tentou buscar o empate, mas aos 48 da segunda etapa veio gol definitivo dos pés de Lukas Rupp.

O Schalke se mantém na sétima colocação, após sofrer a segunda derrota seguida na competição.

Vice-campeão da temporada passada, o RB Leipzig venceu o Eintracht Frankfurt (10º) por 2 a 1 e subiu para a sexta colocação. O francês Jean-Kevin Augustin abriu o placar, aos 28 do primeiro tempo, e Timo Werner ampliou, aos 22 da segunda etapa. O croata Ante Rebic diminuiu, aos 32.

O Mainz (13º) venceu o Herta Berlim (9º) por 1 a 0, enquanto os jogos entre Augsburg (4º) e Stuttgart (11º) e Werder Bremen (17º) e Freiburg (16º) terminaram empatados sem gols.

-- Resultados da 6ª rodada do Campeonato Alemão

- Sexta-feira:

Bayern de Munique - Wolfsburg 2 - 2

- Sábado:

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 2 - 1

Hoffenheim - Schalke 04 2 - 0

Werder Bremen - Freiburg 0 - 0

Mainz - Hertha Berlim 1 - 0

Stuttgart - Augsburg 0 - 0

(13h30) Borussia Dortmund - B. Moenchengladbach

- Domingo:

(10h30 Hannover - Colônia

(13h00) Bayer Leverkusen - Hamburgo

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Hoffenheim 14 6 4 2 0 11 5 6

2. Borussia Dortmund 13 5 4 1 0 13 0 13

3. Bayern de Munique 13 6 4 1 1 14 5 9

4. Augsburg 11 6 3 2 1 8 4 4

5. Hannover 11 5 3 2 0 6 2 4

6. RB Leipzig 10 6 3 1 2 10 7 3

7. Schalke 04 9 6 3 0 3 7 8 -1

8. B. Moenchengladbach 8 5 2 2 1 7 5 2

9. Hertha Berlim 8 6 2 2 2 6 6 0

10. Eintracht Frankfurt 7 6 2 1 3 4 5 -1

11. Stuttgart 7 6 2 1 3 3 7 -4

12. Wolfsburg 6 6 1 3 2 5 8 -3

13. Mainz 6 6 2 0 4 6 10 -4

14. Hamburgo 6 5 2 0 3 4 8 -4

15. Bayer Leverkusen 4 5 1 1 3 9 10 -1

16. Freiburg 4 6 0 4 2 2 9 -7

17. Werder Bremen 3 6 0 3 3 3 7 -4

18. Colônia 0 5 0 0 5 1 13 -12

