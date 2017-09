A ministra de esportes britânica Tracey Crouch comemorou a suavização da proibição de símbolos políticos pela Fifa, nesta segunda-feira, depois da Federação Inglesa (FA) ser punida por usar brasão comemorativo na camisa da Inglaterra nos jogos próximos ao dia 11 de novembro.

"Estou feliz, porque a Fifa parece ter usado o bom senso e mudar sua posição sobre as 'poppies'", indicou Crouch em comunicado publicado no Twitter. As "poppies" são pequenas flores vermelhas.

"É completamente normal que os jogadores e os torcedores vistam com orgulho a flor em homenagem à coragem e ao sacrifício de nossos militares, homens e mulheres", acrescentou.

A FA e as federações de outras ilhas britânicas receberam multas da Fifa, em dezembro, por vestirem símbolo comemorativo aos soldados mortos, nas partidas disputadas próximas ao dia 11 de novembro. A data celebra o armistício da Primeira Guerra Mundial.

A Fifa proíbe que os times mostrem símbolos políticos, religiosos ou comerciais durante os jogos, regra que foi duramente criticada na Grã-Bretanha. A primeira ministra Theresa May qualificou o fato como "escândalo absoluto".

Mas a federação internacional enviou novas ordens aos países, indicando que algumas iniciativas serão aceitas.

O documento deixa claro a proibição de todas as mensagens "pessoais e religiosas", mas a Fifa é menos clara sobre mensagens políticas. No entanto, símbolos ligados a partidos e governos continuam proibidos.

