Favoritas ao título da competição, Juventus e Napoli venceram Fiorentina e Lazio respectivamente nesta quarta-feira e chegaram aos 15 pontos, pela quinta rodada da Serie A.

O triunfo da Velha Senhora foi magro, apenas por 1 a 0, graças ao gol do croata Mario Madzukic no início do segundo tempo. O atual campeão poderia ampliar por conta da expulsão de Milan Badelj, mas a Fiorentina foi forte.

Na jogada, o árbitro assinalou a marca da cal, mas a jogada foi revista pelo assistente de arbitragem e o pênalti foi trocado por uma cobrança de falta próximo a área.

Já a Napoli goleou por 4 a 1 a Lazio (6º) no estádio Olímpico de Roma. Os anfitriões abriram o placar no primeiro tempo com gol do holandês Stefan de Vrij.

Depois do intervalo, os napolitanos atropelaram com gols do senegalês Kalidou Koulibaly, aos 9 minutos, o espanhol José Callejón, aos 11, e do belga Dries Mertens, aos 14. O brasileiro Jorginho fechou a conta, aos 47 minutos da segunda etapa.

Os dois times chegaram aos 15 pontos e dividem a liderança com 100% de aproveitamento.

Mais cedo, a Roma goleou o lanterna Benevento por 4 a 0. O atacante bósnio Edin Dzeko fez dois gols, aos 22 da primeira e 7 minutos da segunda etapa. O zagueiro Fabio Lucioni fez o segundo do time da capital italiana, aos 35 do primeiro tempo, e Lorenzo Venuti fechou a conta aos 29 do segundo.

Com o resultado, o time chegou aos 9 pontos e está a seis dos líderes. A Roma ainda tem um jogo a menos, por conta da partida adiada contra a Sampdoria.

-- Resultados da 5ª rodada do Campeonato Italiano:

- Terça-feira:

Bologna - Inter 1 - 1

- Quarta-feira:

Benevento - Roma 0 - 4

Genoa - Chievo 1 - 1

Udinese - Torino 2 - 3

Hellas Verona - Sampdoria 0 - 0

Milan - SPAL 2 - 0

Juventus - Fiorentina 1 - 0

Lazio - Napoli 1 - 4

Atalanta - Crotone 5 - 1

Cagliari - Sassuolo 0 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 15 5 5 0 0 19 3 16

2. Juventus 15 5 5 0 0 14 3 11

3. Inter 13 5 4 1 0 11 2 9

4. Milan 12 5 4 0 1 10 6 4

5. Torino 11 5 3 2 0 10 5 5

6. Lazio 10 5 3 1 1 10 8 2

7. Roma 9 4 3 0 1 9 3 6

8. Sampdoria 8 4 2 2 0 6 4 2

9. Atalanta 7 5 2 1 2 9 7 2

10. Fiorentina 6 5 2 0 3 8 7 1

11. Cagliari 6 5 2 0 3 4 6 -2

12. Chievo 5 5 1 2 2 5 8 -3

13. Bologna 5 5 1 2 2 4 7 -3

14. Sassuolo 4 5 1 1 3 3 8 -5

. SPAL 4 5 1 1 3 3 8 -5

16. Udinese 3 5 1 0 4 7 10 -3

17. Genoa 2 5 0 2 3 5 9 -4

18. Hellas Verona 2 5 0 2 3 1 11 -10

19. Crotone 1 5 0 1 4 1 11 -10

20. Benevento 0 5 0 0 5 1 14 -13

