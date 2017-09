A Juventus e a Napoli, líderes da Serie A, terão compromissos com perfis diferentes na 6ª rodada: os primeiros encaram clássico contra o Torino, enquanto os segundos enfrentam o recém promovido SPAL fora de casa.

O 'Derbi della Mole' entre os dois grandes clubes de Turim vai ser disputado no sábado. Depois de vencer a Fiorentina em casa, a Juve encara outro valho conhecido.

Treinado por Sinis Mihajvolic, o Torino ainda está invicto no campeonato e ocupa a quinta colocação. O desempenho até agora dá esperanças para vencer na casa do rival, algo que não acontece desde 1995.

A Velha Senhora está atrás da sexta vitória seguida para manter o 100% de aproveitamento e chegar com a moral em alta para o duelo de quarta-feira, contra o Olympiakos, pela Liga dos Campeões.

A Napoli também tem o projeto de manter o aproveitamento total no campeonato. O time do belga Dries Mertens visita o modesdo SPAL, uma das caras novas do Campeonato Italiano. O recém promovido somou 4 pontos na competição.

Desde o início da temporada, os napolitanos comandados por Maurizio Sarri marcaram pelo menos três gols em todos jogos até aqui. Mertens é o artilheiro da equipe com seis gols e é a principal ameaça.

A Roma (7º) vai enfrentar a Udinese (16º) antes do duelo da Champions. A vitória permitiria continuar a maré crescente no campeonato. O time da capital tem um jogo a menos que os concorrentes ao título.

Na terceira posição, a Inter de Milão joga contra o Genoa (17º) para se voltar a vencer. O rival Milan (4º) visita a Sampdoria (8º) no domingo.

-- Programação e classificação da 6ª rodada do Campeonato Italiano, pelo horário de Brasília:

- Sábado:

(10h00) Roma - Udinese

(13h00) SPAL - Napoli

(15h45) Juventus - Torino

- Domingo:

(07h30) Sampdoria - Milan

(10h00) Crotone - Benevento

Inter - Genoa

Hellas Verona - Lazio

Cagliari - Chievo

(13h00) Sassuolo - Bologna

(15h45) Fiorentina - Atalanta

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 15 5 5 0 0 19 3 16

2. Juventus 15 5 5 0 0 14 3 11

3. Inter 13 5 4 1 0 11 2 9

4. Milan 12 5 4 0 1 10 6 4

5. Torino 11 5 3 2 0 10 5 5

6. Lazio 10 5 3 1 1 10 8 2

7. Roma 9 4 3 0 1 9 3 6

8. Sampdoria 8 4 2 2 0 6 4 2

9. Atalanta 7 5 2 1 2 9 7 2

10. Fiorentina 6 5 2 0 3 8 7 1

11. Cagliari 6 5 2 0 3 4 6 -2

12. Chievo 5 5 1 2 2 5 8 -3

13. Bologna 5 5 1 2 2 4 7 -3

14. Sassuolo 4 5 1 1 3 3 8 -5

. SPAL 4 5 1 1 3 3 8 -5

16. Udinese 3 5 1 0 4 7 10 -3

17. Genoa 2 5 0 2 3 5 9 -4

18. Hellas Verona 2 5 0 2 3 1 11 -10

19. Crotone 1 5 0 1 4 1 11 -10

20. Benevento 0 5 0 0 5 1 14 -13

* AFP