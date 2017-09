O Liverpool perdeu por 2 a 0 para o Leicester, nesta terça-feira, e foi eliminado na terceira fase da Copa da Liga da Inglaterra, enquanto o Tottenham superou o Barnsley da segunda divisão por 1 a 0 e avançou na competição.

Os Reds dominaram a partida com 70% da posse de bola e chutaram ao gol 21 vezes, 13 a mais que os rivais. No entanto, a superioridade numérica não se converteu em gols e os Foxes aproveitaram melhor as chances criadas.

O japonês Shinji Okazaki abriu o placar, aos 20 minutos do segundo tempo, e o argelino Islam Slimani fechou a conta com belo chute de cruzado de fora da área, aos 33.

Os Spurs, por outro lado, avançaram para a próxima fase da competição após superarem o Barnsley com um gol de Dele Alli, aos 20 minutos da segunda etapa.

Na quarta-feira, o Chelsea vai enfrentar o Nottingham Forest, da segunda divisão. O adversário já conquistou duas Copas da Europa, mas atravessa momento ruim em sua vitoriosa história.

O Manchester United inicia a defesa do título contra o Burton, dentro do estádio Old Trafford. O Arsenal também tem duelo fácil em casa, contra o Doncaster, atual 19º colocado da terceira divisão.

-- Resultados e programação da terceira fase da Copa da Liga da Inglaterra, pelo horário de Brasília:

- Terça-feira

Leicester - Liverpool 2 - 0

Bournemouth - Brighton 1 - 0

Bristol City (D2) - Stoke 2 - 0

West Ham - Bolton (D2) 3 - 0

Burnley - Leeds (D2) 2 - 2 (3/5 nos pênaltis)

Crystal Palace - Huddersfield 1 - 0

Reading (D2) - Swansea 0 - 2

Tottenham - Barnsley (D2) 1 - 0

- Quarta-feira

(15h45) Everton - Sunderland (D2)

Chelsea - Nottingham Forest (D2)

Arsenal - Doncaster (D3)

West Bromwich - Manchester City

(16h00) Manchester United - Burton (D2)

* AFP