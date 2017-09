O Liverpool e o Manchester City vão encarar o Leicester e o West Bromwich, respectivamente, pela terceira fase da Copa da Liga a partir desta terça-feira, enquanto outros membros do "Big Six" terão duelos mais acessíveis contra times menores.

Diferentemente dos Reds e dos Citizens, os demais grandes clubes do futebol inglês não vão enfrentar equipes da Premier League na entrada da competição.

Na terça, o Tottenham vai ter a oportunidade de se recuperar do empate sem gols contra o Swansea no fim de semana. Os Spurs encaram o modesto Barnsley, 20º colocado da segunda divisão.

Na quarta-feira, o Chelsea enfrenta outro time da Championship, o Nottingham Forest. O adversário já conquistou duas Copas da Europa, mas atravessa momento ruim em sua vitoriosa história.

O Manchester United inicia a defesa do título contra o Burton, dentro do estádio Old Trafford. O Arsenal também tem duelo fácil em casa, contra o Doncaster, atual 19º colocado da terceira divisão.

-- Programação da terceira fase da Copa da Liga inglesa, pelo horário de Brasília:

- Terça-feira

(15h45) Leicester - Liverpool

Bournemouth - Brighton

Bristol City (D2) - Stoke

West Ham - Bolton (D2)

Burnley - Leeds (D2)

Crystal Palace - Huddersfield

(16h00) Reading (D2) - Swansea

Tottenham - Barnsley (D2)

- Quarta-feira

(15h45) Everton - Sunderland (D2)

Chelsea - Nottingham Forest (D2)

Arsenal - Doncaster (D3)

West Bromwich - Manchester City

(16h00) Manchester United - Burton (D2)

* AFP