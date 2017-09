O Manchester City venceu o Shakhtar Donetsk por 2 a 0, nesta terça-feira, e assumiu a liderança isolada do grupo F da Liga dos Campeões.

Depois da vitória por 4 a 0 sobre o Feyenoord, o time de Pep Guardiola manteve a boa fase e confirmou o favoritismo diante dos ucranianos.

Sem o francês Benjamin Mendy, machucado após partida contra o Crystal Palace, o time inglês foi a campo com Gabriel Jesus e Sergio Aguero lado a lado para buscar a vitória. No entanto, o primeiro tempo foi complicado e sem gols para ambos os lados.

Quem teve chance de fazer o primeiro foi o Shakhtar, com chute de longe do brasileiro Marlos. No entanto, o compatriota Ederson voou para realizar bela defesa.

Na volta do intervalo, o belga Kevin De Bruyne abriu o placar aos 3 minutos, com bonito chute de fora da área. O anfitrião ainda teve chance de ampliar após pênalti sofrido pelo alemão Leroy Sané, mas Aguero parou na defesa do goleiro.

Quem fechou o placar foi o jovem atacante Raheem Sterling, aos 45 minutos, após passe do português Bernardo Silva.

O resultado deixa os Citizens na cabeça do grupo F, com 6 pontos, enquanto o Shakhtar se mantém com três unidades.

- Napoli vence -

No outro jogo do grupo, a Napoli venceu o Feyenoord por 3 a 1 em casa e se recuperou da derrota para o Shakhtar na estreia.

O atacante Lorenzo Insigne abriu o placar, aos 7 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o belga Dries Mertens ampliou, aos 4 minutos, e o espanhol José Callejón fez o último gol italiano, aos 25.

Os holandeses conseguiram fazer o gol de honra, aos 48, com o holandês Nordin Amrabat.

Na próxima rodada, os italianos encaram o Manchester City fora de casa, enquanto o Feyenoord recebe o Shakhtar em busca da primeira vitória na competição.

- Resultados de terça-feira pela segunda rodada do grupo F da Liga dos Campeões:

Napoli (ITA) - Feyenoord (HOL) 3 - 1

Manchester City (ING) - Shakhtar Donetsk (UCR) 2 - 0

Classificação: Pts J G N P bp bc dif

1. Manchester City 6 2 2 0 0 6 0 6

2. Shakhtar Donetsk 3 2 1 0 1 2 3 -1

3. Napoli 3 2 1 0 1 4 3 1

4. Feyenoord 0 2 0 0 2 1 7 -6

Próxima rodada, dia 17 de outubro:

(15h45): Feyenoord (HOL) - Shakhtar Donetsk (UCR)

(15h45): Manchester City (ING) - Naples (ITA)

./bds/mcd/fa

* AFP