O irlandês Conor MCGregor poderá retornar ao octógono no final do ano. A ideia seria casar o terceiro confronto com o americano Nate Diaz como principal atração do UFC 219, dia 30 de dezembro, em Las Vegas (EUA).

No UFC 196, em março de 2016, Diaz venceu por finalização. Mais tarde, no UFC 202, em agosto do mesmo ano, McGregor foi declarado como vencedor por decisão majoritária.

Após o duelo de boxe contra Floyd Mayweather, Conor McGregor passa a ser o mais famoso e importante lutador do UFC.