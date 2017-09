O polonês Arkadiusz Milik vai desfalcar a Napoli por até quatro meses, depois de operar o joelho direito, segundo informações da equipe líder da Serie A nesta segunda-feira.

Milik, de 23 anos, rompeu os ligamentos pela segunda vez no ano. Desta vez, o joelho danificado foi o da outra perna, no sábado, durante triunfo por 3 a 2 diante do SPAL.

"O doutor Mariani concluiu a cirurgia da Alek Milik no joelho direito", informou a Napoli em comunicado. "Não é uma lesão isolada. É complexa, mas a cirurgia foi perfeita", acrescentou.

"O joelho se fortaleceu e o atacante tem tempo de recuperação similar ao da lesão anterior", concluiu o comunicado.

Após excelente inicio com a camisa da Napoli, Milik ficou quatro meses afastado da última temporada após romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

