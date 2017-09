O Monaco vai abrir a 7ª rodada da Ligue 1 contra o Lille, nesta sexta-feira, para conquistar três pontos e manter a perseguição ao líder Paris Saint-Germain, abalado pela polêmica entre Neymar e Cavani.

O time do Principado é o vice-líder, a três pontos do primeiro colocado, que tem 100% de aproveitamento com 18 pontos em seis jogos. O atual campeão francês parece ser o único capaz de disputar o bicampeonato contra o time da capital francesa.

Com o orgulho ferido, o Lille está na 17ª colocação e quer se recuperar contra o Monaco. O técnico argentino Marcelo Bielsa é o líder do novo projeto da equipe, que passa por problemas neste início de temporada, e afirmou que não tem a intenção de se demitir.

"A única possibilidade de eu deixar de trabalhar aqui é se me demitirem das minhas funções. Isso não depende de mim", afirmou Bielsa.

Caso vença o Lille, o Monaco alcança o PSG na liderança. Os parisienses visitam o Montpellier (12º) no sábado.

Apesar dos bons resultados neste início de temporada, o PSG atravessa polêmica sobre quem são os batedores oficiais de pênaltis e faltas. O uruguaio Edinson Cavani e o brasileiro Neymar discutiram sobre quem é o responsável pelas cobranças.

O técnico Unai Emery tentou diminuir a tensão e a importância do incidente. O espanhol explicou que o argentino Javier Pastore continua na fisioterapia e vai desfalcar a equipe.

Por outro lado, o italiano Marco Verratti vai voltar ao time depois de perder três jogos por conta de suspensão.

Na luta pela vaga na Liga dos Campeões, o Saint-Etienne (3º) recebe o Rennes (15º), enquanto Bordeaux (4º) e Lyon (5º) enfrentam Guingamp (10º) e Dijon (18º), respectivamente.

- Programação e classificação da 7ª rodada da Ligue 1, pelo horário de Brasília:

- Sexta-feira:

(14h00) Nice - Angers

(15h45) Lille - Monaco

- Sábado:

(12h00) Montpellier - Paris SG

(15h00) Bordeaux - Guingamp

Caen - Amiens

Lyon - Dijon

Metz - Troyes

- Domingo:

(10h00) Saint-Etienne - Rennes

(12h00) Estrasburgo - Nantes

(16h00) Olympique de Marselha - Toulouse

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 18 6 6 0 0 21 3 18

2. Monaco 15 6 5 0 1 17 8 9

3. Saint-Etienne 13 6 4 1 1 7 4 3

4. Bordeaux 12 6 3 3 0 10 6 4

5. Lyon 11 6 3 2 1 11 7 4

6. Olympique de Marselha 10 6 3 1 2 9 10 -1

7. Nantes 10 6 3 1 2 3 4 -1

8. Nice 9 6 3 0 3 8 6 2

9. Caen 9 6 3 0 3 5 4 1

10. Guingamp 9 6 3 0 3 7 8 -1

11. Angers 7 6 1 4 1 7 6 1

12. Montpellier 7 6 2 1 3 4 5 -1

13. Toulouse 7 6 2 1 3 8 12 -4

14. Amiens 6 6 2 0 4 4 9 -5

15. Rennes 5 6 1 2 3 9 10 -1

16. Troyes 5 6 1 2 3 4 6 -2

17. Lille 5 6 1 2 3 4 7 -3

18. Dijon 4 6 1 1 4 6 13 -7

19. Estrasburgo 4 6 1 1 4 4 11 -7

20. Metz 3 6 1 0 5 3 12 -9

* AFP