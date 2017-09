O guineano Naby Keita, peça fundamental no meio de campo do Leipzig, foi suspenso por três partidas nesta segunda-feira, por conta de expulsão no jogo de sábado após pisada involuntária em um rival.

A comissão de disciplina puniu a ação, realizada aos 38 minutos do segundo tempo no empate em 2 a 2 contra o Borussia Mönchengladbach.

Ao tentar tocar a bola, Keita levantou o pé muito alto e bateu no rosto de Christoph Kramer. O adversário acabou rompendo o lábio.

Antes de ir para o vestiário, o guineano pediu desculpas ao campeão do mundo com a Alemanha em 2014.

O Leipzig ocupa a sexta posição da Bundesliga com sete pontos, três atrás do líder Borussia Dortmund.

Keita vai ficar de fora dos jogos contra Freiburg, Eintracht Frankfurt e Colonia. O meia já foi contratado pelo Liverpool para a próxima temporada.

* AFP

