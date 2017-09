O francês Zinedine Zidane reconheceu que o Real Madrid não está atravessando o melhor momento, mas avaliou que cumpriu o objetivo deste sábado ao vencer o Alavés fora de casa por 2 a 1.

"É preciso ter paciência. Hoje queríamos somar três pontos. Não é um momento brilhante, mas vamos ter um jogo melhor num outro dia", comentou Zidane após a partida pela 6ª rodada da Liga.

"Quando você olha as chances que tivemos e saímos com dois gols, é pouco. Mas o mais importante é somar", afirmou o francês.

Perguntado se Cristiano Ronaldo está ansioso por não marcar, Zidane tranquilizou o português.

"Está como sempre, tranquilo. Ele queria marcar, teve chances para isso. Mas está tranquilo", comentou Zizou.

"Isso é longo. No final, vai fazer a diferença como sempre", acrescentou o técnico merengue, satisfeito com a atuação do luso como centro-avante.

"Gosto da posição. Nós podemos jogar com diferentes desenhos. Foi com ele na frente e Lucas (Vázquez) e Marco (Asensio) pelos lados para cruzar", concluiu Zidane.

* AFP