A Napoli manteve os 100% de aproveitamento na sexta rodada da Serie A, neste sábado, ao superar o recém promovido SPAL por 3 a 2 fora de casa.

Pasquale Schiattarella abriu o placar, aos 13 minutos do primeiro tempo, mas Lozenro Insigne empatou um minuto depois.

Na segunda etapa, o espanhol José Callejón colocou os visitantes na frente, aos 26, mas Federico Viviani empatou outra vez no minuto seguinte. O gol da vitória dos napolitanos veio aos 38 minutos, com Ghoulam.

O resultado dá moral para o time de Maurizio Sarri, que na terça-feira encara o Feyenoord pela Liga dos Campeões.

Ainda neste sábado, a Juventus (2º) encara o Torino (6º) no clássico de Turim para tentar manter o ritmo na briga pelo título.

Mais cedo, a Roma (4º) venceu a Udinese (16º) por 3 a 1, com dois gols de Stephan El Shaarawy.

O bósnio Edin Dzeko abriu o placar, aos 12 minutos do primeiro tempo, e El Shaarawy fez dois ainda na primeira etapa, aos 30 e 45. O gol de honra dos visitantes veio aos 45 da segunda etapa, com o dinamarquês Jens Stryger.

Com a vitória, a Roma chega a 12 pontos e se aproxima do primeiro pelotão do campeonato. O time da capital italiana tem um jogo a menos.

-- Resultados da 6ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

Roma - Udinese 3 - 1

SPAL - Napoli 2 - 3

(15h45) Juventus - Torino

- Domingo:

(07h30) Sampdoria - Milan

(10h00) Crotone - Benevento

Inter - Genoa

Hellas Verona - Lazio

Cagliari - Chievo

(13h00) Sassuolo - Bologna

(15h45) Fiorentina - Atalanta

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 18 6 6 0 0 22 5 17

2. Juventus 15 5 5 0 0 14 3 11

3. Inter 13 5 4 1 0 11 2 9

4. Roma 12 5 4 0 1 12 4 8

5. Milan 12 5 4 0 1 10 6 4

6. Torino 11 5 3 2 0 10 5 5

7. Lazio 10 5 3 1 1 10 8 2

8. Sampdoria 8 4 2 2 0 6 4 2

9. Atalanta 7 5 2 1 2 9 7 2

10. Fiorentina 6 5 2 0 3 8 7 1

11. Cagliari 6 5 2 0 3 4 6 -2

12. Chievo 5 5 1 2 2 5 8 -3

13. Bologna 5 5 1 2 2 4 7 -3

14. Sassuolo 4 5 1 1 3 3 8 -5

15. SPAL 4 6 1 1 4 5 11 -6

16. Udinese 3 6 1 0 5 8 13 -5

17. Genoa 2 5 0 2 3 5 9 -4

18. Hellas Verona 2 5 0 2 3 1 11 -10

19. Crotone 1 5 0 1 4 1 11 -10

20. Benevento 0 5 0 0 5 1 14 -13

* AFP