O goleiro da seleção da Alemanha e do Bayern de Munique, Manuel Neuer, foi operado por uma lesão no pé esquerdo e ficará afastado dos gramados até janeiro, o que pode afetar sua preparação para a Copa do Mundo da Rússia-2018.

O jogador de 31 anos sofreu uma lesão nos metatarsos do pé esquerdo e passou por uma cirurgia nesta terça-feira, informa um comunicado divulgado pelo clube.

"A operação foi ótima e era essencial (...) Manuel estará novamente a nossa disposição com toda força em janeiro', afirmou Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern.

Neuer foi operado após diagnóstico em uma clínica de Tübingen, onde outras estrelas do clube bávaro também realizaram cirurgias, como o francês Franck Ribéry e o austríaco David Alaba.

O Bayern vai ficar sem seu capitão em toda fase de grupos da Liga dos Campeões. O arqueiro vai perder o duelo particular contra o Paris Saint-Germain de Neymar.

O goleiro da seleção campeã do mundo em 2014 voltou a jogar no dia 26 de agosto, depois de desfalcar o Bayern desde abril, quando se machucou nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid.

Com problemas físicos há um ano, Neuer não defende a Mannschaft desde o dia 11 de outubro. A última partida foi contra a Irlanda do Norte, pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2018.

