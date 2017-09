Entre Neymar e Cavani, a dúvida sobre quem vai cobrar os pênaltis no Paris Saint-Germain já foi resolvida pelo técnico Unai Emery, que fez mistério para revelar a resposta do problema que iniciou a primeira crise após a chegada do brasileiro por 222 milhões de euros.

À primeira vista, o motivo da discórdia no último domingo contra o Lyon pode parecer banal, mas o futebol profissional obcecado pelas estatísticas individuais aumentou o tempero a polêmica.

Em coletiva de imprensa desta quinta-feira, Unai Emery confirmou o enfrentamento entre ambos jogadores.

"São dois jogadores muito competitivos. Depois do jogo, pode existir um estado emocional forte e conversas. Mas é normal e acontece em quase todos os jogos", avaliou o treinador espanhol.

"Por isso não quebra a harmonia e o bom ambiente que o time tem. No final, temos que buscar o bem comum permanentemente, sempre com um bom ambiente no vestiário", concluiu.

O jornal L'Equipe informou que o brasileiro Dani Alves tomou iniciativa para organizar um jantar com ambos jogadores, na quarta-feira, e diminuir as tensões.

Curiosamente, a ideia do encontro partiu do lateral direito, que esteve envolvido em cena para cobrança de falta. Alves tirou a bola do uruguaio e a entregou a Neymar.

"Gosto muito que os jogadores comam juntos. Quando chegam novos atletas, querem fazer um jantar e fico feliz. É bom para todos, não só nos treinamentos, concentrações e nos jogos, mas também fora", opinou Emery.

Na edição digital, o diário acrescentou que Neymar teria pedido desculpar à Cavani por seu comportamento contra o Lyon.

- Sem cumplicidade -

Durante os 15 minutos de treinamento aberto para a imprensa, Neymar e Cavani não deram mostras de cumplicidade. O uruguaio apareceu primeiro no gramado ao lado de um pequeno grupo formado por Marquinhos, Alphonse Areola, Marco Verratti, Julian Draxler e Thomas Meunier.

Neymar entrou por último, aos lado dos jovens franceses Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa e Christopher Nkunku.

Os dois coincidiram no primeiro exercício da manhã, sob a chuva de flashes dos fotógrafos. Ainda assim, não trocaram muitas palavras nem passes.

A atitude pode ser interpretada pelo suspense em Emery revelar quem é o batedor oficial de pênaltis.

"Aqui, os dois jogadores que estão designados para bater os pênaltis são Cavani e Neymar. São capazes de assumir essa responsabilidade", explicou o técnico espanhol.

"O que for primeiro ou segundo, vou dizer primeiro aos jogadores e também para o restante do time", insistiu Emery.

- Dani Alves x Forlán -

O problema não é fácil de resolver. Cavani, autor de 49 gols em 50 jogos na última temporada, assumiu a missão de bater pênaltis desde a saída do sueco Zlatan Ibrahimovic.

Neymar, por outro lado, é o jogador mais caro da história e atleta mais bem pago do elenco parisiense. O craque brasileiro trocou o Barcelona pelo PSG por 222 milhões de euros para deixar a sombra de Lionel Messi e ser o número 1 indiscutível, papel que não tinha no Barça.

O camisa 10 quer conquistar a Bola de Ouro e para isso precisa melhorar suas estatísticas pessoas, além de conquistar todos os títulos possíveis.

Mas se Neymar se tornar o batedor oficial, o PSG corre o risco de irritar Cavani, outra estrela do grupo. O maior problema seria enviar o sinal de que Neymar decide tudo.

Para dar o problema como terminado, Dani Alves escreveu mensagem nas redes sociais: "calem a boca e parem de fazer polêmica com meu nome"respondendo o uruguaio Diego Forlán, que achou "sem sentido" a atitude do brasileiro em tirar a bola de Cavani e entregá-la a Neymar para bater uma falta.

A menos de uma semana antes do primeiro grande desafio da temporada, contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões, o PSG vive sua primeira guerra de egos, apesar de Emery insistir que o clube "tem bom ambiente no vestiário".

* AFP