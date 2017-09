O astro brasileiro do Paris Saint-Germain, Neymar, com problemas no pé direito, não foi relacionado para a partida de sábado contra o Montpellier, confirmou o clube francês após vários meios de comunicação franceses informarem o desfalque do camisa 10.

A rádio RMC deu a informação em primeiro lugar e depois se seguiram a France Bleu Paris e o jornal L'Équipe. O brasileiro de 25 anos, que fez quatro gols em suas cinco primeiras partida com o PSG, ficará de fora de seu primeiro grande jogo desde que foi contratado.

Segundo a RMC, a lesão não coloca em risco sua participação no primeiro grande encontro da temporada para o Paris Saint-Germain, a partida de quarta-feira no Parque dos Príncipes ante o Bayern de Munique, pela Liga de Campeões.

Em sua conta no Snapchat, o jogador postou uma foto sua com uma bandagem no pé direito, desejando feliz aniversário a seu compatriota e capitão Thiago Silva.

* AFP