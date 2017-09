O espanhol Unai Emery declarou que o brasileiro Neymar, desfalque do Paris Saint-Germain no empate sem gols com o Montpellier neste sábado, deve voltar à campo contra o Bayern de Munique "se tudo acontecer com normalidade".

"Para seu retorno, vamos esperar até amanhã. Faltam três dias de preparação para o jogo, mas acho que se tudo acontecer com normalidade ele vai voltar", avaliou Emery.

Neymar machucou um dedo no treinamento e não foi relacionado para o jogo contra o Montpellier. Sem o camisa 10, o PSG sofreu o primeiro tropeço da temporada, depois de vencer as seis primeiras rodadas da Ligue 1.

Antes do jogo, o departamento médico do PSG estava otimista sobre a participação do brasileiro contra o Bayern. O argentino Ángel Di María também é esperado contra os alemães.

* AFP