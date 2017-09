O Nice (6º) empatou em 2 a 2 com o Angers (11º) pela abertura da 7ª rodada da Ligue 1, nesta sexta-feira, e pode ver o líder Paris Saint-Germian ampliar vantagem se mantiver os 100% de aproveitamento no campeonato.

O time da casa foi surpreendido pelos gols do bósnio-croata Pavlovic, aos 13, e Karl Toko Ekambi, aos 34 minutos do primeiro tempo. O italiano Mario Balotelli iniciou a recuperação aos 39 minutos do primeiro tempo, de pênalti, mas o empate só veio na segunda etapa, aos 31, com gol contra de Ismael Traoré.

Ainda nesta sexta, o vice-líder Monaco encara o Lille (17º) fora de casa. O time comandado pelo argentino Marcelo Bielsa venceu apenas uma das seis partidas até agora, mas o treinador afirmou que não pensa em se demitir.

"A única chance de eu deixar de trabalhar aqui é se me demitirem. Isso não depende de mim", afirmou o argentino.

Caso vença a partida, o time do Principado alcança o PSG em 18 pontos. O time da capital francesa visita o Montpellier (12º) no sábado. O técnico Unai Emery não vai contar com Neymar, com lesão no pé direito.

-- Resultados e programação da 7ª rodada da Ligue 1, pelo horário de Brasília:

- Sexta-feira:

Nice - Angers 2 - 2

Lille - Monaco

- Sábado:

(12h00) Montpellier - Paris SG

(15h00) Bordeaux - Guingamp

Caen - Amiens

Lyon - Dijon

Metz - Troyes

- Domingo:

(10h00) Saint-Etienne - Rennes

(12h00) Estrasburgo - Nantes

(16h00) Olympique de Marselha - Toulouse

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 18 6 6 0 0 21 3 18

2. Monaco 15 6 5 0 1 17 8 9

3. Saint-Etienne 13 6 4 1 1 7 4 3

4. Bordeaux 12 6 3 3 0 10 6 4

5. Lyon 11 6 3 2 1 11 7 4

6. Nice 10 7 3 1 3 10 8 2

7. Olympique de Marselha 10 6 3 1 2 9 10 -1

8. Nantes 10 6 3 1 2 3 4 -1

9. Caen 9 6 3 0 3 5 4 1

10. Guingamp 9 6 3 0 3 7 8 -1

11. Angers 8 7 1 5 1 9 8 1

12. Montpellier 7 6 2 1 3 4 5 -1

13. Toulouse 7 6 2 1 3 8 12 -4

14. Amiens 6 6 2 0 4 4 9 -5

15. Rennes 5 6 1 2 3 9 10 -1

16. Troyes 5 6 1 2 3 4 6 -2

17. Lille 5 6 1 2 3 4 7 -3

18. Dijon 4 6 1 1 4 6 13 -7

19. Estrasburgo 4 6 1 1 4 4 11 -7

20. Metz 3 6 1 0 5 3 12 -9

* AFP