O Monaco se complicou na Liga dos Campeões, nesta terça-feira, depois de perder em casa para o Porto por 3 a 0 pela segunda rodada do grupo G.

A partida no Principado marcou o reencontro dos times que fizeram a final da edição de 2003-2004.

Assim como na decisão da Champions daquele ano, os Dragões foram superiores e repetiram o placar que deu o segundo título da orelhuda para os portugueses.

O camaronês Vincent Aboubakar fez os dois primeiros gols dos visitantes, aos 31 minutos do primeiro e aos 24 minutos do segundo tempo, enquanto o mexicano Miguel Layún fechou a conta, aos 44.

Favorito na chave, o atual campeão francês precisa do talento do colombiano Radamel Falcao para se recuperar na competição.

- Talisca marca -

O Porto é o segundo colocado, com 3 unidades, enquanto Leipzig e Monaco, revelações da última temporada, têm apenas 1 ponto.

No outro jogo do grupo, o Besiktas venceu o RB Leipzig por 2 a 0 e assumiu a liderança isolada com 6 pontos.

O primeiro gol saiu dos pés do holandês Ryan Babel, aos 11 minutos do primeiro tempo. Ainda na primeira etapa, o brasileiro Anderson Talisca subiu alto para cabecear e fechar o placar para os turcos, aos 43 minutos.

-- Resultados de terça-feira pela segunda rodada do grupo G da Liga dos Campeões:

Besiktas (TUR) - RB Leipzig (ALE) 2 - 0

Monaco (FRA) - Porto (POR) 0 - 3

Classificação: Pts J G E P GF GC

1. Besiktas 6 2 2 0 0 5 1

2. Porto 3 2 1 0 1 4 3

3. RB Leipzig 1 2 0 1 1 1 3

4. Monaco 1 2 0 1 1 1 4

Próxima rodada, dia 17 de outubro:

(15h45): Leipzig (ALE) - FC Porto (POR)

(15h45): Monaco (FRA) - Besiktas (TUR)

* AFP