Enquanto o Criciúma luta para alcançar o grupo de acesso, o Figueirense batalha para deixar a zona de rebaixamento. Por isso, o jogo desta terça-feira, às 19h15min, no Heriberto Hülse, é considerado fundamental para as duas equipes no Campeonato Brasileiro da Série B. É, ainda, o último clássico entre times de Santa Catarina na temporada.

Confira os bastidores no estádio antes do início da partida.

Tweets by esportesdc