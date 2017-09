No dia da conciliação entre Neymar e Cavani, o Paris Saint-Germain venceu o Bayern de Munique por 3 a 0 pela segunda rodada da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, e mostrou força no primeiro teste de fogo do ano.

O brasileiro Daniel Alves abriu o placar, aos 2 minutos do primeiro tempo, após linda jogada do camisa 10. O uruguaio Edinson Cavani ampliou, aos 31, e Neymar fechou a conta, aos 18 da segunda etapa.

Com o resultado, o PSG disparou na liderança do grupo B, com 6 pontos. O Bayern é o segundo colocado, com 3, empatado com o Celtic, que venceu o Anderlecht por 3 a 0 na outra partida da chave.

Foi o primeiro jogo com o Neymar e Cavani juntos, depois da polêmica sobre quem seria o cobrador de pênaltis oficial do time francês. Além da confusão entre os principais jogadores do time, o PSG precisava se provar no primeiro grande teste da equipe.

As duas pendências se resolveram. Com grande atuação coletiva, o PSG foi superior ao Bayern e sobreviveu ao primeiro teste de fogo para tentar conquistar o tão sonhado título da competição.

Além disso, os camisa 9 e 10 da equipe se ajudaram dentro de campo. Quando o Cavani marcou seu gol, recebeu abraço do brasileiro. Quando Neymar deixou o dele, o uruguaio retribuiu o carinho.

Na próxima rodada, o PSG viaja para a Bélgica para encarar o Anderlecht, enquanto o Bayern de Munique recebe o Celtic na Allianz Arena. Ambas partidas vão ser disputadas no dia 18 de outubro.

* AFP