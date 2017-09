O Real Madrid (7º) perdeu para o Betis (6º) por 1 a 0, pela quinta rodada da Liga espanhola nesta quarta-feira, e está a 7 pontos do líder Barcelona.

O paraguaio Toni Sanabria marcou o gol da vitória, aos 49 minutos do segundo tempo, em pleno Santiago Bernabéu.

Apesar do retorno de Cristiano Ronaldo, que cumpriu suspensão por expulsão na Supercopa da Espanha, os merengues pararam nas defesas de Adán.

O resultado quebra a sequência de 73 jogos seguidos balançando as redes. Caso marcasse um gol, quebraria o recorde do Santos de Pelé.

É a primeira derrota da equipe na Liga, deixando os merengues a 7 pontos do Barça, a cinco do Sevilla (2º) e a três do Atlético de Madri (3º), que venceu o Athletic Bilbao (8º) por 2 a 1.

O argentino Ángel Correa abriu o placar, aos 10 minutos do segundo tempo, e o belga Yannick Carrasco fez o segundo, aos 28. Antes do fim da partida, Raúl García fez o gol de honra dos donos da casa, aos 47.

O time comandado pelo argentino Diego Simeone está a dois pontos dos andaluzes, que superaram o Las Palmas (12º) por 1 a 0 com gol de Jesús Navas aos 38 minutos do segundo tempo.

Já os catalães estão com 100% de aproveitamento, depois de golear o Eibar (13º) por 6 a 1, com quatro gols do craque argentino Lionel Messi. O brasileiro Paulinho também fez o dele e demonstrou sintonia comR o camisa 10.

Nos outros jogos do dia, Girona (14º) e Leganés (8º) não passaram de empate sem gols, enquanto o Deportivo La Coruña venceu o Alavés por 1 a 0.

-- Resultados da 5ª rodada do Campeonato Espanhol

- Terça-feira:

Valencia - Málaga 5 - 0

Barcelona - Eibar 6 - 1

- Quarta-feira:

Athletic Bilbao - Atlético de Madri 1 - 2

Leganés - Girona 0 - 0

Deportivo La Coruña - Alavés 1 - 0

Sevilla - Las Palmas 1 - 0

Real Madrid - Betis 0 - 1

- Quinta-feira:

(15h00) Villarreal - Espanyol

(16h00) Celta Vigo - Getafe

(17h00) Levante - Real Sociedad

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 15 5 5 0 0 17 2 15

2. Sevilla 13 5 4 1 0 7 1 6

3. Atlético de Madri 11 5 3 2 0 10 4 6

4. Valencia 9 5 2 3 0 9 3 6

5. Real Sociedad 9 4 3 0 1 11 7 4

6. Betis 9 5 3 0 2 6 7 -1

7. Real Madrid 8 5 2 2 1 9 5 4

8. Athletic Bilbao 7 5 2 1 2 4 3 1

9. Leganés 7 5 2 1 2 3 3 0

10. Villarreal 6 4 2 0 2 6 5 1

11. Levante 6 4 1 3 0 5 4 1

12. Las Palmas 6 5 2 0 3 5 8 -3

13. Eibar 6 5 2 0 3 3 10 -7

14. Girona 5 5 1 2 2 3 5 -2

15. Getafe 4 4 1 1 2 3 4 -1

16. Deportivo La Coruña 4 5 1 1 3 6 11 -5

17. Espanyol 4 4 1 1 2 3 8 -5

18. Celta Vigo 3 4 1 0 3 5 7 -2

19. Alavés 0 5 0 0 5 0 8 -8

20. Málaga 0 5 0 0 5 1 11 -10

* AFP