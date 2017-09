O Real Madrid se recuperou do mau início de temporada ao vencer o Alavés por 2 a 1, neste sábado pela 6ª rodada da Liga espanhola, graças aos gols de Dani Ceballos.

O resultado coloca os merengues na quarta colocação, a quatro pontos do líder Barcelona, que faz o último jogo do dia contra o Girona. Os bascos ainda não fizeram nenhum ponto no campeonato e amargam a penúltima colocação.

Ceballos abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo, antes de Manu García empatar aos 40. Ainda no primeiro tempo, Ceballos garantiu a vitória aos 43 minutos.

Mais cedo, o Atlético de Madri venceu o Sevilla por 2 a 0 e assumiu a segunda posição do campeonato a um ponto do primeiro colocado.

O belga Yannick Carrasco abriu o placar, aos 2 minutos do segundo tempo, e o francês Antoine Griezmann fechou a conta, aos 25, para aplicar a primeira derrota dos andaluzes na temporada e conquistar a segunda vitória seguida no novo estádio Wanda Metropolitano.

A vitória deixa a equipe de Diego Simeone com 14 pontos e tranquiliza a preparação dos colchoneros para o duelo de quarta-feira contra o Chelsea, na Liga dos Campeões.

Após a derrota do Sevilla, o Barça se garantiu mais uma rodada no topo do campeonato. A equipe de Messi e Paulinho encara o dérbi catalão para manter o 100% de aproveitamento na competição.

-- Resultados da 6ª rodada do Campeonato Espanhol

- Sábado:

Atlético de Madri - Sevilla 2 - 0

(11h15) Alavés - Real Madrid 1 - 2

(13h30) Málaga - Athletic Bilbao

(15h45) Girona - Barcelona

- Domingo:

(07h00) Espanyol - Deportivo La Coruña

(11h15) Getafe - Villarreal

Las Palmas - Leganés

(13h30) Eibar - Celta Vigo

(15h45) Real Sociedad - Valencia

- Segunda-feira:

(16h00) Betis - Levante

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 15 5 5 0 0 17 2 15

2. Atlético de Madri 14 6 4 2 0 12 4 8

3. Sevilla 13 6 4 1 1 7 3 4

4. Real Madrid 11 6 3 2 1 11 6 5

5. Valencia 9 5 2 3 0 9 3 6

6. Levante 9 5 2 3 0 8 4 4

7. Real Sociedad 9 5 3 0 2 11 10 1

8. Betis 9 5 3 0 2 6 7 -1

9. Villarreal 7 5 2 1 2 6 5 1

10. Athletic Bilbao 7 5 2 1 2 4 3 1

11. Leganés 7 5 2 1 2 3 3 0

12. Las Palmas 6 5 2 0 3 5 8 -3

13. Eibar 6 5 2 0 3 3 10 -7

14. Getafe 5 5 1 2 2 4 5 -1

15. Girona 5 5 1 2 2 3 5 -2

16. Espanyol 5 5 1 2 2 3 8 -5

17. Celta Vigo 4 5 1 1 3 6 8 -2

18. Deportivo La Coruña 4 5 1 1 3 6 11 -5

19. Alavés 0 6 0 0 6 1 10 -9

20. Málaga 0 5 0 0 5 1 11 -10

* AFP