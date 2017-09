Cada vez mais perto do quinto troféu de melhor jogador do mundo, o português Cristiano Ronaldo comprovou a boa temporada com dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Borussia Dortmund, nesta terça-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

O galês Gareth Bale abriu o placar com lindo gol, aos 18 minutos do primeiro tempo, e CR7 ampliou aos 5 da segunda etapa. O gabonês Pierre-Emerick Aubameyang diminuiu, aos 9, mas Ronaldo fez mais um para definir a vitória, aos 34. O time merengue lidera o grupo H do torneio.

O time espanhol quebrou o tabu na cidade alemã. Em seis confrontos anteriores, o Real nunca tinha vencido o Borussia jogando fora de casa.

Passado o obstáculo, o time de Zinedine Zidane agora divide a liderança do grupo H com 6 pontos ao lado do Tottenham, que venceu o Apoel por 3 a 0.

Foi o jogo de número 150 para Cristiano Ronaldo no torneio continental e 400 vestindo a camisa merengue. O craque é o maior artilheiro da história da competição e chegou aos 109 gols.

A próxima rodada do grupo H é no dia 17 de outubro. O Real Madrid recebe o Tottenham no duelo pela primeira colocação, enquanto o Borussia Dortmund visita o Apoel em busca da primeira vitória na competição.

