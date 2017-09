O Milan (5º) perdeu para a Sampdoria (6º) por 2 a 0, neste domingo, pela sexta rodada do campeonato italiano, graças aos gols do colombiano Duván Zapata e do argentino Ricky Álvarez.

O time lombardo mostrou seus limites e levou o primeiro gol, aos 27 do segundo tempo. No fim do jogo, Álvarez selou a derrota após tocar na bola pela primeira vez, aos 46.

O Milan teve dificuldades com adversário melhores, ao contrário das quatro vitórias no início do torneio contra times que brigam contra o rebaixamento: Crotone (19º), Cagliari (11º), Udinese (16º) y Spal (15º).

Após as vitórias de sábado das líderes Juventus e Napoli, assim como a vitória da Roma (4º), o Milan se distancia do primeiro pelotão e espera o resultado do rival Inter de Milão (3º), que encara a Genoa (17º).

-- Resultados da 6ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

Roma - Udinese 3 - 1

SPAL - Napoli 2 - 3

Juventus - Torino 4 - 0

- Domingo:

Sampdoria - Milan 2 - 0

Crotone - Benevento

Inter - Genoa

Hellas Verona - Lazio

Cagliari - Chievo

(13h00) Sassuolo - Bologna

(15h45) Fiorentina - Atalanta

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 18 6 6 0 0 22 5 17

2. Juventus 18 6 6 0 0 18 3 15

3. Inter 13 5 4 1 0 11 2 9

4. Roma 12 5 4 0 1 12 4 8

5. Milan 12 6 4 0 2 10 8 2

6. Sampdoria 11 5 3 2 0 8 4 4

7. Torino 11 6 3 2 1 10 9 1

8. Lazio 10 5 3 1 1 10 8 2

9. Atalanta 7 5 2 1 2 9 7 2

10. Fiorentina 6 5 2 0 3 8 7 1

11. Cagliari 6 5 2 0 3 4 6 -2

12. Chievo 5 5 1 2 2 5 8 -3

13. Bologna 5 5 1 2 2 4 7 -3

14. Sassuolo 4 5 1 1 3 3 8 -5

15. SPAL 4 6 1 1 4 5 11 -6

16. Udinese 3 6 1 0 5 8 13 -5

17. Genoa 2 5 0 2 3 5 9 -4

18. Hellas Verona 2 5 0 2 3 1 11 -10

19. Crotone 1 5 0 1 4 1 11 -10

20. Benevento 0 5 0 0 5 1 14 -13

* AFP