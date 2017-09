As equipes catarinenses se despediram dos Jogos Escolares da Juventude com 39 medalhas na bagagem - 10 ouros, 11 pratas e 18 bronzes. Somente no último dia de competições em Curitiba, quinta-feira, Santa Catarina conquistou quatro ouros, duas pratas e um bronze. Destaque para os times de futsal e de voleibol, que voltam com a primeira colocação tanto no feminino quanto no masculino.

No vôlei feminino, a Escola Rodrigues Alves, de Saudades, venceu o Centro Educacional da Lagoa (RJ) por 3 sets a 0 e ficou com o ouro. No futsal, as meninas do Colégio Rogacionista, de Criciúma, conquistaram o tricampeonato da competição ao derrotar, de virada, o time da Escola Professor Nelson de Sena (MG) por 2 a 1.

Já a equipe de basquete feminino do Colégio Sagrada Família, de Blumenau, se despediu dos Jogos da Juventude com a medalha de bronze após a vitória sobre o Colégio Mauá (RS) por 34 a 27.

Garotos da Escola Erwin Prade, de Timbó, venceram no vôlei dos Jogos Escolares da Juventude Foto: Wander Roberto / Exemplus/COB

O ouro também veio para os catarinenses no futsal masculino. O time do Centro Educacional Recriarte, de Camboriú, fez 3 a 0 no Colégio 2001 (PE) na decisão. E no vôlei, os meninos da Escola Básica Erwin Prade, de Timbó, aplicaram 3 sets a 1 na Escola Professora Anna dos Reis (SP) e ficaram no lugar mais alto do pódio.

Já na fina da segunda divisão do handebol masculino, o Colégio Aplicação Uniarp, de Caçador, perdeu para o Centro Educacional Ato (PR) por 22 a 15 e terminaram com o vice-campeonato. A outra prata foi no basquete. Os garotos do Instituto Jangada, de Jaraguá do Sul, foram derrotados pelo Colégio Amorim (SP) por 69 a 19.

Leia mais

Com vitórias no atletismo e no xadrez, equipe catarinense já tem 21 medalhas nos Jogos da Juventude

Com número inédito de atletas, SC busca superar marca de medalhas nos Jogos da Juventude