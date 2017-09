Equipe do Colégio Recriarte, de Camboriú (uniforme verde), está na decisão do futsal

Os Jogos Escolares da Juventude encerram nesta quinta-feira em Curitiba com a participação de Santa Catarina em seis finais. Os catarinenses vão brigar pela medalha de ouro no futsal e no voleibol feminino e masculino, e basquete e handebol masculino. Ainda há chance de bronze com as meninas do basquete, que disputam a terceira colocação.

Nesta quinta, as semifinais reservaram emoções e reviravoltas. No futsal feminino, o Colégio Rogacionista, de Criciúma, perdeu jogo, mas não a vaga na decisão. A equipe do sul catarinense foi derrotada por 6 a 0 para o Centro Educacional Albert Einsten, do Rio de Janeiro. Porém, avançou para a final porque uma atleta da equipe adversária estava irregular na competição.

Já no futsal masculino, o Colégio Recriarte, de Camboriú, passou para a decisão com a vitória por 4 a 2 sobre a Escola Pedro Lessa, de Minas Gerais. No vôlei masculino, a equipe da Escola Erwin Prade, de Timbó, está na decisão depois de fazer 3 sets a 1 na Escola Luis Loeses, do Rio Grande do Sul. Pelo menos placar, as meninas da Escola Rodrigues Alves, de Saudades, venceram o CEL, do Rio de Janeiro, e se classificaram para a final do vôlei.

No basquete, os meninos do Instituto Jangada, de Jaraguá do Sul, derrotaram a Escola Castelo Branco, de Minas Gerais, por 58 a 47 e vão disputar o ouro nesta quinta. Já a equipe do Colégio Sagrada Família, de Blumenau, perderam para Santa Mônica CE, do Rio, por 56 a 42 e agora vão brigar pelo bronze.

A outra decisão com catarinense é no handebol masculino. Na semifinal, o Colégio Aplicação Uniarp, de Caçador, bateu o Complexo Agostiano, de Alagoas, por 27 a 17.

Santa Catarina já conquistou 32 medalhas nos Jogos da Juventude - seis de ouro, nove de prata e 17 de bronze.

