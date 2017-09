Depois de oito dias de treinos e aclimatação em Montreal, no Canadá, para o Mundial de ginástica artística, a comissão técnica da Seleção Brasileira definiu os aparelhos em que cada ginasta irá competir. O campeonato será realizado de dois a oito de outubro, e este ano, terá as disputas por aparelhos e individual geral.

As duas representantes do país no feminino, Rebeca Andrade e Thaís Fidelis, irão competir no salto, assimétricas, trave e solo, em busca de uma vaga nas finais do individual geral e também de cada aparelho. Já no masculino, Caio Souza será o representante do Brasil no individual geral. Ouro em Londres-2012 e prata na Rio-2016, Zanetti competirá nas argolas, e Arthur Nory, bronze no solo na Rio-2016, estará no solo e na barra fixa.

– Chegamos a essa definição levando em conta a possibilidade que cada um tem de chegar às finais de cada aparelho e do individual geral. Acreditamos que eles podem ter um bom desempenho dessa forma. Nosso objetivo é alcançar o maior número de finais possíveis – comentou Marcos Goto, coordenador de ginástica artística da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), que completou:

– Estamos todos empenhados em fazer uma boa apresentação neste Mundial. Nossos ginastas se superam a cada treinamento aqui na aclimatação. Conseguimos estabelecer um excelente sincronismo entre parte técnica e multidisciplinar, desse modo, eles estão tendo uma ótima recuperação a cada período de treinamento.

Antes de embarcar, a Seleção se reuniu no Centro de Treinamento Time Brasil, no Rio de Janeiro (RJ), para acertar detalhes e aprimorar ainda mais as séries. A delegação brasileira chegou ao Canadá na semana passada e finaliza a aclimatação nesta quarta-feira.

Na sequência, já parte para a programação oficial do campeonato, com o treino livre na sexta-feira, mesmo dia do treinamento de pódio masculino. No sábado, é a vez do treino de pódio para as duas categorias, enquanto o domingo está reservado para o feminino. As competições começam na segunda-feira e vão até domingo.