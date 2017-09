Técnico Milton Cruz começa a desenhar equipe do Figueirense no trabalho desta quinta-feira

O técnico Milton Cruz começa a desenhar a equipe do Figueirense que enfrenta o Paraná no treinamento desta quinta-feira. O time deve sofrer ao menos uma alteração em relação ao que empatou com o Criciúma, fora de casa. O zagueiro Leandro Almeida levou o terceiro cartão amarelo e não entra em campo no jogo de sexta-feira, às 19h15min, no Orlando Scarpelli. Henrique Trevisan, Naylhor e Ferreira são as opções do treinador.

Quem também pode ser deslocado para a zaga é Pereira, que tem atuado como volante. Entre os outros três jogadores de defesa, Trevisan jogou apenas em uma partida no campeonato. Foi na vitória fora de casa sobre o Paysandu, por 1 a 0, no primeiro turno. Já Naylhor fez quatro jogos e Ferreira, cinco. O primeiro tem ficado na reserva e o segundo, não foi relacionado nas últimas partidas.

O Figueirense ocupa a 17ª posição no Campeonato Brasileiro da Série B, com 29 pontos. Uma vitória na sexta-feira pode tirar o time do Z-4, dependendo dos resultados de outras partidas da rodada.

* Com informações da Rádio CBN Diário

Leia todas as notícias do Figueirense

Acesse a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro