Sem o craque Neymar, o Paris Saint-Germain sofreu o primeiro tropeço da temporada, neste sábado, ao empatar sem gols na casa do Montpellier (12º) pela 7ª rodada da Ligue 1.

O time da capital francesa tinha 100% de aproveitamento até agora, mas não pode contar com o camisa 10 com lesão no pé direito. No entanto, a equipe continua invicta e lidera o campeonato com 19 pontos.

O Monaco (2º), no entanto, diminuiu para um ponto a distância para o primeiro colocado, depois de golear o Lille (17º) por 4 a 0 na sexta-feira.

O alemão Julian Draxler completou o trio na falta de Neymar, mas não entrou bem. As melhores chances do PSG vieram dos pés de Mbappé, mas nem o jovem atacante nem Edinson Cavani conseguiram bater Benjamin Lecomte. O arqueiro adversário não teve muito trabalho no primeiro tempo e foi bem na segunda etapa.

O empate fora de casa vem em momento delicado, às vésperas do duelo mais importante da fase de grupos da Liga dos Campeões, contra o poderoso Bayern de Munique. A imprensa francesa indica que Neymar deve voltar à campo contra os bávaros.

Nos outros resultados da rodada, destaque para a vitória por 3 a 1 do Bordeaux sobre o Guingamp. O time vencedor assumiu a terceira colocação provisória com 15 pontos. Lyon (5º) e Dijon (17º) empataram em 3 a 3.

-- Resultados e classificações da 7ª rodada da Ligue 1, pelo horário de Brasília:

- Sexta-feira:

Nice - Angers 2 - 2

Lille - Monaco 0 - 4

- Sábado:

Montpellier - Paris SG 0 - 0

Bordeaux - Guingamp 3 - 1

Caen - Amiens 1 - 0

Lyon - Dijon 3 - 3

Metz - Troyes 0 - 1

- Domingo:

(10h00) Saint-Etienne - Rennes

(12h00) Estrasburgo - Nantes

(16h00) Olympique de Marselha - Toulouse

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Paris SG 19 7 6 1 0 21 3 18

2. Monaco 18 7 6 0 1 21 8 13

3. Bordeaux 15 7 4 3 0 13 7 6

4. Saint-Etienne 13 6 4 1 1 7 4 3

5. Lyon 12 7 3 3 1 14 10 4

6. Caen 12 7 4 0 3 6 4 2

7. Nice 10 7 3 1 3 10 8 2

8. Olympique de Marselha 10 6 3 1 2 9 10 -1

9. Nantes 10 6 3 1 2 3 4 -1

10. Guingamp 9 7 3 0 4 8 11 -3

11. Angers 8 7 1 5 1 9 8 1

12. Troyes 8 7 2 2 3 5 6 -1

13. Montpellier 8 7 2 2 3 4 5 -1

14. Toulouse 7 6 2 1 3 8 12 -4

15. Amiens 6 7 2 0 5 4 10 -6

16. Rennes 5 6 1 2 3 9 10 -1

17. Dijon 5 7 1 2 4 9 16 -7

18. Lille 5 7 1 2 4 4 11 -7

19. Estrasburgo 4 6 1 1 4 4 11 -7

20. Metz 3 7 1 0 6 3 13 -10

* AFP