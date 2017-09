Técnico Milton Cruz voltou a destacar empenho dos jogadores do Figueirense após o empate por 1 a 1 com o Criciúma

O técnico do Figueirense, Milton Cruz, voltou a destacar o empenho dos jogadores após o empate por 1 a 1 com o Criciúma, nesta terça-feira, no Heriberto Hülse. O resultado manteve a equipe alvinegra na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. Para o treinador, é importante somar pontos fora de casa.

— Tomamos gol de bola parada, algo que já vinhamos falando. Acredito que no intervalo conseguimos dar uma ajustada no posicionamento do meio de campo, que deu equilíbrio no segundo tempo. Depois do gol, começamos a jogar melhor. Jogar aqui é difícil, time deles imprimiu ritmo forte desde o primeiro tempo, jogadores deles são altos e batem bem na bola. Acho que estamos indo no caminho certo. A gente está em evolução e espero que sexta-feira possamos fazer um grande jogo diante de nossa torcida — frisa o técnico.

Henan aponta melhora do Figueira no segundo tempo contra o Criciúma: "Empate de bom tamanho"

Milton pediu o apoio da torcida no confronto com o Paraná. Ressaltou que a pressão dos adversários faz parte dos jogos fora de casa e que o time soube suportar.

— Temos condições de melhorar ainda mais, é importante somar pontos em casa, fazer o dever de casa, prevalecer o mando de campo e sair na pressão. Temos que mostrar nossa força dentro de casa, que a torcida possa comparecer e nos ajudar. Estou feliz com o empenho dos jogadores, apoio torcida, diretoria dando respaldo grande, importante pra que possamos seguir nessa caminhada e sair dessa situação — projeta.

O Figueirense volta a campo na sexta-feira, às 19h15min, para enfrentar o Paraná no Orlando Scarpelli.

